Vertrek wethouder Bard Boon

Bard Boon (Partij voor het Noorden) vertrekt als wethouder van Oldambt. Hij was 11 jaar wethouder in Oldambt. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema reageert op zijn vertrek: “We verliezen in Bard een betrokken en ervaren bestuurder, de nestor van dit college. Bard was al langere tijd van plan om de politiek te verlaten om met pensioen te gaan, maar voelde zich ook verantwoordelijk voor het wel en wee van ons nog jonge college. Daardoor stelde hij zijn vertrek een aantal keren uit, maar ik ben blij voor hem dat het er nu toch van komt. Wij wensen Bard alle goeds voor de toekomst.”

Bard Boon heeft er een lange politieke carrière op zitten. Van 2003 tot 2006 was hij wethouder namens GroenLinks in de voormalige gemeente Scheemda. In Oldambt werd hij na de herindeling in 2010 weer wethouder, sinds 2014 namens de PvhN. Onderwijs, welzijn, zorg, kunst en cultuur lopen als een rode draad door zijn portefeuilles in de afgelopen jaren. Zo stond hij aan de wieg van drie brede scholen en Onderwijszorgcentrum de Stuwe. Hij liet zijn sporen na in het sociaal domein en maakte zich recent onder andere hard voor de investeringsagenda voor de jeugd.

Ook het cultuuronderwijs in Oldambt kreeg dankzij Boon een nieuwe impuls met de komst van de nieuwe Klinker. Ook op het gebied van erfgoed maakte Boon zich verdienstelijk, daar trok hij onder andere het Oldambtster boerderijenproject. Vanuit zijn portefeuille duurzaamheid praatte hij mee over de Regionale Energie Strategie (RES). Meer lokaal zorgde hij dat de jachthavens werden aangepakt. En zo zijn er nog tal van voorbeelden waaruit Boon’s betrokkenheid in de brede zin blijkt.

De Partij voor het Noorden draagt Jurrie Nieboer voor als opvolger van Bard Boon. Nieboer is op dit moment werkzaam als communicatieadviseur bij Afeer en sinds 2010 raadslid in Oldambt. Zodoende kent hij het klappen van de zweep in de Oldambtster politiek. De installatie van Jurrie Nieboer als wethouder is op 1 februari. De raadsvergadering vindt plaats om 20.00 uur en kan worden gevolgd via de livestream.

Foto: Gemeente Oldambt