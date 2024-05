Viering en visie 200 jaar grensverdrag Duitsland-Nederland

In opdracht van de Landkreise Leer en Emsland en de provincies Drenthe en Groningen is er een visie ontwikkeld, die bebouwing voor bepaalde doeleinden mogelijk maakt in het grensgebied Duitsland-Nederland bij Meppen (D). Deze visie werd gepresenteerd door burgemeester Sikkema, voorzitter van de Eems Dollard Regio, tijdens een netwerkbijeenkomst in Bourtange.

200 jaar grensverdrag

Het grensverdrag dateert uit 1824 en werd gesloten in Meppen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Hannover. Hierin was vastgelegd dat er met uitzondering van overheidsgebouwen geen bebouwing in een zone van 376 meter aan weerszijde van de grens mocht plaatsvinden. Pas in 1984 kwam er een wijziging in het grenstraktaat dat bebouwing binnen 376 meter van de grens wel mogelijk maakt, onder voorwaarde dat geen van beide landen bezwaar heeft tegen de te ontwikkelen plannen. Wat hierbij nog ontbrak is een toekomstgerichte visie op de ontwikkeling van het gebied.

De visie Meppener traktaat 2.0

Er is voor de nieuwe visie veel informatie verzameld over het grensgebied met betrekking tot natuur, landschap, recreatie en toerisme. Burgemeester Sikkema: ‘Als voorzitter van de Eems Dollard Regio ben ik er trots op dat deze visie bij de EDR is uitgevoerd. Er is niet alleen een visie ontwikkeld, maar er is ook over de uitvoering nagedacht. Vaststelling van de ontwikkelingsgebieden, Common Development Zones genaamd, gebeurt bijvoorbeeld door de provincie en de Landkreise. Gemeenten en steden worden hierbij betrokken en er is een belangrijke rol weggelegd voor de Duits-Nederlandse Commissie voor ruimtelijke ordening.’

Inwoners zullen de komende jaren merken dat er nieuwe Duits-Nederlandse ontwikkelingsprojecten worden gestart op het gebied van toerisme, natuur en landschap, duurzame energie of bebouwing.

Goed nabuurschap is hierbij ontzettend belangrijk. Deze visie past goed bij de strategie van de Eems Dollard Regio. In deze strategie staat de samenwerking met onze buren centraal. Samen over grenzen heen verkennen welke thema’s relevant zijn voor de duurzame ontwikkeling van onze 360 graden samenleving en deze met elkaar succesvol realiseren.

Foto: Gemeente Oldambt