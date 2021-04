Volkstuinvereniging en voedseltuinen in Oldambt

Gemeente Oldambt heeft al tientallen jaren volkstuinen in eigendom. Om het maatschappelijke effect van de volkstuinen te vergroten, wil de gemeente het beheer ervan uitbesteden. Daarom komt er een volkstuinvereniging. Wethouder Jurrie Nieboer legt uit: “We hebben veel plannen en ideeën binnengekregen voor de volkstuinen in onze gemeente, zoals het aanleggen van voedseltuinen. Samen met de nog op te richten volkstuinvereniging werken we de plannen en ideeën verder uit.”

Voedseltuinen

Eén van de ideeën voor de volkstuinen in Oldambt is het aanleggen van voedseltuinen. Nieboer: “Dat zijn plekken waar groente en fruit wordt verbouwd met respect voor de natuur. Een professionele tuinder bepaalt samen met bewoners uit de omgeving wat er wordt verbouwd en beheert de voedseltuin. Bewoners die dat willen, mogen meehelpen. De oogst is bedoeld voor de buurtbewoners. Een prachtig initiatief op het gebied van samenwerken en lokaal voedsel produceren.”

Toukomstproject

Het aanleggen van voedseltuinen is een idee van de nog op te richten Stichting Groninger Voedseltuinen. Deze stichting wil dat in 2040 elk dorp en elke stad in Groningen zijn eigen voedseltuin heeft. Vanuit het programma Toukomst van Nationaal Programma Groningen is een bedrag van 400.000 euro gereserveerd voor het uitvoeren van dit project. Eind juni krijgt de stichting te horen of het project door kan gaan, want dan neemt de provincie een definitief besluit. Nieboer: “Het idee is om in Oldambt te starten met twee voedseltuinen. Daarvoor heeft de stichting vier plekken op het oog, namelijk de volkstuinen aan de Oosterstraat in Scheemda, de Molenhorn in Nieuwolda, de Hoofdstraat in Beerta en de Europaweg in Bad Nieuweschans.”

Tien tuinen

De nog op te richten volkstuinvereniging in Oldambt wordt beheerder van tien tuinen in de gemeente. De voedseltuinen vallen straks ook onder de volkstuinvereniging. Nieboer: “Voor de gebruikers van de volkstuinen verandert er niet zo veel. Zij kunnen hun tuin gewoon blijven gebruiken. Ze gaan straks een overeenkomst aan met de nieuwe volkstuinvereniging, die de gebruikersvergoedingen int en toezicht houdt. Door het beheer van de volkstuinen uit te besteden hopen we dat het gebruik ervan toeneemt en dat het maatschappelijke effect van de tuinen groter wordt. We kunnen er namelijk veel meer uit halen dan er nu in zit.”

Foto: Gemeente Oldambt