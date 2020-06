Vooraankondiging marktconsultatie “Gasloos Oldambt”

De gemeente Oldambt is voornemens deze opdracht aan te besteden middels de innovatie gerichte “Rapid Impact Contracting” inkoopmethodiek. Omdat deze aanpak anders is dan de reguliere aanbestedingen wil zij dit en de scope van de opdracht graag toelichten in een interactieve online marktbijeenkomst.

Deze marktbijeenkomst vindt plaats op 23 juni van 13.00 tot 16.00 uur via het platform Zoom, de 5.0 versie in verband met verbeterde privacy instellingen. Ook partijen die wellicht niet zelfstandig zullen inschrijven worden juist wel uitgenodigd om kennis te maken met de RIC methodiek én eventuele samenwerkingspartners.

Aanmelden kan door een e-mail te zenden naar inkoop@gemeente-oldambt.nl o.v.v. “Gasloos Oldambt”. De bijeenkomst wordt opgenomen en wordt te zijner tijd meegezonden bij de aanbesteding.

Belangstellenden kunnen de vooraankondiging op Aanbestedingskalender.nl lezen door gebruik te maken van deze link.

Foto: Gemeente Oldambt