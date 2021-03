Voorbereiding vervangen riolering Sint Vitusholt van start

WINSCHOTEN – Gemeente Oldambt start binnenkort met het vervangen van de riolering onder een deel van het Sint Vitusholt in Winschoten. Dat is nodig, omdat het riool al behoorlijk op leeftijd is en daardoor gebreken begint te vertonen. De voorbereidingen voor de werkzaamheden zijn inmiddels begonnen: op 19 bomen staan witte kruizen die aangeven dat de bomen gekapt worden.

Ruimte maken

Wethouder Jurrie Nieboer legt uit: “De 19 bomen zijn platanen. Ze worden gekapt omdat ze ruimte moeten maken voor het nieuwe riool. Bovendien drukken de wortels van de bomen het asfalt en de stoeptegels stuk. De boomwortels lopen tussen de riolering en andere kabels en leidingen door. De werkzaamheden zijn zo ingrijpend, dat het maar de vraag is of de bomen dat gaan overleven. Daarom hebben we besloten om de bomen te kappen. De gekapte bomen worden allemaal vervangen door nieuwe bomen. We weten nog niet precies waar we de nieuwe bomen gaan planten. Langs het Sint Vitusholt is te weinig ruimte, dus we denken eraan om ergens anders in Winschoten nieuwe bomen aan te planten.”

Overleg met aanwonenden

De bewoners van het Sint Vitusholt worden door middel van brieven en een app op de hoogte gehouden van de voortgang van de werkzaamheden. Vanwege corona kunnen er helaas geen informatiebijeenkomsten worden georganiseerd. Daarom is er een werkgroep opgericht, waarin een aantal bewoners, een vertegenwoordiger van Wijkplatform Zuid en een vertegenwoordiger van VV Bato meedenken over de inrichting van de straat. Nieboer: “Omdat we de straat voor een groot deel moeten openbreken voor het nieuwe riool, ontstaan er ook kansen voor de inrichting van de straat. We hebben hierover gesproken met de werkgroep. Zij gaven aan dat de veiligheid van de straat verbeterd moet worden. Op basis van hun wensen verbreden we het fietspad en leggen we drie zebrapaden en een aantal parkeerplaatsen aan.”

Foto: Gemeente Oldambt