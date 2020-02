Vos overlijdt na eten van gedumpt afval in Midwolderbos

MIDWOLDA – In het Midwolderbos is vanmiddag een dode vos gevonden naast een gedumpte vuilniszak. Het dier had zijn bek vol afval.

Arjan Bakker, BOA van het Groninger Landschap, plaatste een foto op Twitter en roept getuigen van de afvaldump op zich te melden. “Wat een brutaliteit om in een natuurgebied Midwolderbos afval te dumpen. Een vos die kennelijk afval heeft gegeten, heeft het helaas niet overleefd”, aldus Bakker.

Wat een brutaliteit om in een #natuurgebied Midwolderbos afval te dumpen.



Een vos die kennelijk afval heeft gegeten, heeft het helaas niet overleefd.



Opsporing van dader(s) is gestart!

Tips zijn welkom. @GR_Landschap pic.twitter.com/O84HnyzlHr — BOA Groninger Landschap 🌳 (@boahgl) February 6, 2020

Foto: Arjan Bakker/Twitter