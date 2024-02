Vragenuur Omgevingswet voor adviseurs en ondernemers

De gemeente Oldambt organiseert op woensdag 28 februari van 15.00 tot 17.00 uur een ‘vragenuur’ voor adviseurs en ondernemers over de Omgevingswet.

Adviseurs die in opdracht van inwoners of ondernemers een aanvraag Omgevingsvergunning (willen) doen of ondernemers die deze aanvraag zelf willen doen, kunnen hier terecht met alle vragen over de Omgevingswet. Ook wethouder Omgevingswet Gert Engelkens is bij het vragenuur aanwezig.

Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet vervangt sindsdien 26 vergunningen en regels over de omgeving waarin we wonen en werken. Dit betekent dat iedereen die een vergunning voor de omgeving wil aanvragen, sinds 1 januari te maken krijgt met een nieuw systeem (het nieuwe Omgevingsloket) en bijvoorbeeld ook met andere woorden in het loket. Dit kan tot vragen leiden.

Het vragenuur

In het vragenuur van de gemeente Oldambt kunt u deze vragen stellen. Vergunningverleners en specialisten Omgevingswet van de gemeente Oldambt gaan hierover met u in gesprek, met als doel zoveel mogelijk van de vragen te beantwoorden.

Aanmelden

U bent van harte uitgenodigd bij dit vragenuur: u kunt op elk gewenst moment inlopen. We vragen u wel om u vooraf aan te melden via info@gemeente-oldambt.nl onder vermelding van ‘Vragenuur Omgevingswet’ of via telefoonnummer (0597) 48 20 00.

Praktische informatie

Het vragenuur vindt plaats in het gemeentehuis in Winschoten.

Datum: woensdag 28 februari

Tijd: 15.00-17.00 uur

Adres: Gemeentehuis Oldambt, Johan Modastraat 6, 9671 CD Winschoten.

Foto: Gemeente Oldambt