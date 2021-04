Waarschuwing: Huis-aan-huisverkoop gezondheidsonderzoek/ CT-scan

De politie waarschuwt voor personen die een gezondheidsonderzoek/CT-scan proberen te verkopen. Zij beweren van het ziekenhuis UMCG te zijn. Maar dat klopt niet.

Hoe kunt u controleren of het klopt?

Vraag bij twijfel bij collecte altijd om een geldige identificatie en een kopie van de vergunning van ons als gemeente. Heeft u het vermoeden dat u te maken heeft met oplichters? Bel dan met de politie.

Daarnaast kunt u in het collecterooster zien welke organisaties wanneer in onze gemeente mogen collecteren. Op dit moment, van 11 tot en met 17 april 2021, mag de Hartstichting in onze gemeente collecteren. Dit doen zij met een collectebus.

Foto: Gemeente Oldambt