Wayback Burgers opent vestiging in Winschoten

WINSCHOTEN – Eind maart kondigde Wayback Burgers Nederland de opening van haar tweede vestiging in Nederland en eerste delivery vestiging ter wereld, die gerealiseerd wordt in Tilburg. Op maandag 19 april zal Tilburg geopend worden en daarna trekt de bouwkaravaan door naar het hoge noorden, namelijk naar Winschoten. Daar staan twee kersverse franchisenemers te popelen om hun eigen Wayback Burgers-vestiging aan de Venne 52, Winschoten, een belangrijke verkeersader in de binnenstad.

Local heroes

De ondernemers achter Wayback Burgers Winschoten zijn Ilona Zomerman-Ahlers en Anita van der Laan. Beide dames zijn opgegroeid in Winschoten en zijn daar nog steeds met veel plezier woonachtig. “Het was voor ons dan ook vanzelfsprekend om hier een vestiging te openen” vertelt Anita. “Ja”, vult Ilona aan, “doordat onze wortels hier liggen, kennen wij een groot gedeelte van de inwoners van Winschoten en omstreken. Sinds bekend is geworden dat wij een Wayback Burgers gaan openen worden wij overstroomd met vragen wanneer ze langs kunnen komen bij ons!” lacht Ilona. “Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij de bewoners van Winschoten net zo enthousiast kunnen krijgen voor een Wayback Classic, Cheeeesy, milkshakes en Chicken Tenders als dat wij zijn!” zegt Anita.

Waarom Wayback Burgers

Voordat Anita en Ilona businesspartners werden, waren de dames al vriendinnen. Ilona heeft altijd een stille droom gehad om een foodtruck te starten. Anita was al bekend met Wayback Burgers en heeft toen het idee bij Ilona in de week gelegd om samen een Wayback Burgers te starten. Ilona: “we zijn samen naar een Discovery Day in Breda geweest begin januari 2021 en daar ben ik toen óók helemaal enthousiast geworden over het concept, hoe de backoffice georganiseerd is en hoe franchisenemers begeleid worden vóór en na de opening van het restaurant. Ook de groei van het merk wereldwijd vonden wij indrukwekkend en riep bij ons beide het vertrouwen op dat het een goede investering zou zijn. Op de weg terug naar Winschoten waren we er snel uit dat dit het ging worden en de dag erna zijn we gestart met de zoektocht naar een pand. Waarom wachten als het goed voelt?”

Hybride-restaurant

Het restaurant is een hoekpand van circa 93 m2 op een schitterende zichtlocatie met 23 zitplaatsen binnen en 12 zitplaatsen op het terras, dat zuidelijk georiënteerd is. De nieuwste vestiging van Wayback Burgers in Winschoten wordt een hybride model. Anita: “dit houdt in dat wij én een instore experience én delivery doen vanuit dezelfde zaak. De keuken is ingericht als een bezorgrestaurant maar de rest van de zaak ademt de ambiance uit van een full service restaurant zoals Breda. Het beste van beide werelden dus”. De dames zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het restaurant.

Verwachte opening

Medio mei 2021 start de bouw en de verwachte openingsdatum is eind juni. Naast Domino’s, Subway en McDonald’s staat er nóg een Amerikaans merk op het punt Winschoten te verrijken. Anita en Ilona: “We kunnen niet wachten tot de opening van onze zaak en hopen dat we tegen die tijd gasten in ons restaurant en op ons terras mogen ontvangen.”

Foto: Wayback Burgers