Week van de Dialoog; in gesprek met…

Deze week is het Week van de Dialoog. Gezien de berichten in de media over corona en de invloed daarvan op jongeren, willen onze burgemeester Cora-Yfke Sikkema en de nieuwe wethouder Jeugd Jurrie Nieboer graag met jongeren in gesprek. Sociaal Werk Oldambt heeft aangegeven dat zij zaterdag 6 februari welkom zijn bij jongerencentrum ’t Spoor. Thema’s van het gesprek zijn: hoe het met de jongeren gaat, waar ze zorgen over hebben en wat ze graag weer willen als er meer mag.

Jongeren die graag in gesprek willen, kunnen zich vooraf aanmelden bij ’t Spoor. Daarnaast kunnen inwoners die (iets) te oud zijn voor de jeugdsoos, maar ook graag (online) in gesprek willen met collegeleden, een mail sturen naar info@gemeente-oldambt.nl.

Foto: Gemeente Oldambt