Wegsleepregeling tijdens Adrillen in centrum Winschoten

De Allerheiligenmarkten in Winschoten – een evenement waar jaarlijks veel bezoekers op af komen – worden dit jaar gehouden op maandag 6 en maandag 13 november. En de bijbehorende ‘Allerheiligenkermis’, wordt gevierd van zondag 29 oktober tot en met maandag 6 november. Om de veiligheid tijdens beide evenementen te kunnen waarborgen heeft de gemeente Oldambt een wegsleepregeling voor voertuigen afgegeven.

Zo geldt op maandag 6 en maandag 13 november dat er tussen 01.00 en 21.00 uur niet geparkeerd mag worden aan de Venne en aan het Burgemeester Schönfeldplein in Winschoten. Daarnaast mag er van zondag 29 oktober tot en met maandag 6 november niet aan de Marktstraat en het Marktplein in Winschoten geparkeerd worden.

De wegsleepregeling geldt voor alle voertuigen die:

De doorgang voor hulpverleningsvoertuigen kunnen blokkeren;

Fout geparkeerd staan;

De toegang tot een brandkraan kunnen blokkeren;

Op een andere manier zorgen voor een onveilige situatie.

Tijdens de evenementen staat er bebording langs deze wegen, waar dit op aan staat gegeven. Ook zijn de marktkooplui en ondernemers per brief geïnformeerd over de wegsleepregeling.

Ter illustratie: Het parkeren van een voertuig naast een marktkraam is bijvoorbeeld niet toegestaan tijdens de evenementen. Maar inwoners en ondernemers die aan de straten wonen en een eigen erf of terrein hebben, kunnen gewoon parkeren op hun eigen erf of terrein. Voor hen geldt wel dat ze rekening moeten houden met een mogelijke stremming tijdens de markten of de kermis.

Handhaving wegsleepregeling

De gemeente Oldambt kan gaan handhaven op voertuigen die onjuist geparkeerd staan in bovengenoemde straten. De wegsleepkosten voor een voertuig zijn €295,-. Eigenaren van weggesleepte voertuigen kunnen na betaling bij de receptie in het gemeentehuis aan de Johan Modastraat 6, hun voertuig weer ophalen. Na betaling ontvangt de eigenaar dan een betaalbewijs waarmee het voertuig opgehaald kan worden bij berger Fruitema aan de Wedderweg 4 in Nieuwe Pekela.

Inwoners, marktkooplui en ondernemers die vragen hebben over de Allerheiligenmarkt of de Allerheiligenkermis kunnen met hun vragen terecht bij de gemeente Oldambt afdeling Vergunningen via telefoonnummer 0597-482000.

Inwoners, marktkooplui en ondernemers met vragen over de Wegsleepregeling kunnen terecht bij de gemeente Oldambt, Afdeling Toezicht en Handhaving via 0597-482000.

Foto: Gemeente Oldambt