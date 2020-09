Werkzaamheden aan de brug in de A7 bij Bad Nieuweschans

Tussen vrijdag 18 september en maandag 9 november voert Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden uit aan de brug over de Westerwoldse Aa op de A7. De brug moet daardoor stiller worden, zodat de inwoners uit Bad Nieuweschans minder last hebben van het geluid van het voorbij razende verkeer. De werkzaamheden zijn opgeknipt in drie fasen.

Fase 1: meten (18-19 september)

Van vrijdag 18 september 20.00 uur tot en met zaterdag 19 september 23.59 uur worden er meetwerkzaamheden uitgevoerd. Hierbij wordt bijvoorbeeld de dikte van het asfalt gemeten. De snelweg tussen Winschoten (afrit 47) en de Duitse grens wordt afgesloten en het verkeer wordt omgeleid. Het verkeer vanuit Duitsland kan nog wel over de A7 rijden, maar rijdt over één rijstrook.

Fase 2: werkzaamheden vanaf het water (1-29 oktober)

Tussen donderdag 1 oktober en donderdag 29 oktober worden verschillende onderdelen van de brug vervangen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf het water. Voor het verkeer wordt een snelheidsverlaging ingesteld.

Fase 3: nieuw asfalt (6-9 november)

Van vrijdag 6 november 20.00 uur tot en met maandag 9 november 06.00 uur wordt het asfalt op de brug vervangen. In dat weekend is de A7 tussen Winschoten (afrit 47) en de Duitse grens en tussen de Duitse grens en Oudeschans (afrit 48) volledig afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid.

Onvoorziene omstandigheden

Als de werkzaamheden eerder klaar zijn, gaat de snelweg eerder open. Door onvoorziene omstandigheden kunnen de werkzaamheden ook worden uitgesteld. Voor het vervangen van het asfalt op de brug is daarvoor al een reserveweekend ingepland, namelijk het weekend van vrijdag 13 tot en met maandag 16 november.

Foto: Gemeente Oldambt