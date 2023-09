Wethouder en quizmaster Jurrie Nieboer opent Oktober Kindermaand 2023

Om de Oktober Kindermaand af te trappen bezocht wethouder Jurrie Nieboer op woensdag 13 september CBS De Vossenburcht in Winschoten. De afgelopen jaren werd de Oktober Kindermaand traditiegetrouw geopend met het voorlezen van een verhaal, dit jaar werden burgemeester en/of wethouders uitgenodigd om als quizmaster op te treden bij een vragenspel. Wethouder Nieboer verrichte deze rol met verve. Het ‘tikkende tijdbommetje’ stond garant voor spanning en plezier!

Oktobermaand Kindermaand

Oktobermaand Kindermaand is de maand waarin er heel veel creatieve en spannende activiteiten zijn voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Op een laagdrempelige manier maken zij kennis met culturele instellingen in de provincie. De komende weken is er van alles te doen. Welke activiteiten er zijn, leest u op www.kindermaand.nl. Wethouder Jurrie Nieboer: “Dansen, schilderen, muziek maken, er komt van alles voorbij. Ik roep ouders vooral op om met hun kinderen deze leuke activiteiten te bezoeken”.

Organisatie

De Oktober Kindermaand wordt in de provincie Groningen georganiseerd door Erfgoedpartners. De organisatie is mede mogelijk dankzij de inzet van gemeenten, culturele instellingen en scholen.

Foto: Gemeente Oldambt