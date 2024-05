Wethouders Wünker en Nieboer delen waterbidons uit tijdens Dag van het Park

Zondag 26 mei gonst het in het Stadspark Winschoten van de sportieve en gezonde activiteiten tijdens de Dag van het Park. Het JOGG-team schenkt tijdens de Dag van het Park aandacht aan het thema ‘water drinken’. Dit doen zij in samenwerking met Waterbedrijf Groningen. Wethouder jeugd, Jurrie Nieboer en wethouder gezondheid, Erich Wünker, delen namens JOGG Oldambt tussen 13.00 en 14.30 uur waterbidons uit bij de fietscrossbaan van fietscrossvereniging Flying Birds.

JOGG Oldambt

Sinds kort is Oldambt JOGG-gemeente. JOGG staat voor ‘gezonde jeugd, gezonde toekomst’ en heeft als doel een gezonde(re) leefomgeving voor kinderen te creëren. Eén van de thema’s waar JOGG zich op richt is ‘water drinken’. Het JOGG-team heeft daarom contact gezocht met Waterbedrijf Groningen voor een samenwerking tijdens de Dag van het Park. Het Waterbedrijf was enthousiast en levert waterwanden waar inwoners water kunnen tappen. Wethouders Nieboer en Wünker delen op hun beurt bidons uit om te vullen met dit water.

Water drinken

Kinderen drinken vaak (ge)zoete dranken wanneer ze dorst hebben. Onbewust krijgen ze hierdoor veel calorieën binnen. Door pakjes of flesjes met gezoete drankjes te drinken krijgen kinderen wel 6 kilo suiker per jaar binnen! Water drinken heeft veel voordelen ten opzichte van gezoete dranken. Zo is het beter voor je gezondheid, het is goed tegen de dorst, het zorgt voor het afvoeren van afvalstoffen in je lichaam, je krijgt geen suikerdip én het is beter voor je gebit. “Veel kinderen krijgen ongemerkt een aardige hoeveelheid suikerhoudende drankjes binnen op een dag. Water drinken is veel gezonder, het is daarom belangrijk om hier aandacht aan te besteden”, aldus wethouder Wünker. “Door bidons uit te delen en een watertappunt te organiseren maken we deze gezonde keuze gemakkelijker”, vult wethouder Nieboer aan.

Nationale Suiker Challenge

Het Diabetes fonds organiseert in de week van 10 t/m 16 juni de Nationale Suiker Challenge. Naast bidons worden er door het JOGG-team ook magazines vol heerlijke suikervrije recepten en handige tips om minder suiker te eten uitgedeeld. Alles in het teken van suikervrij dus bij de JOGG-stand. Wil je meer informatie over de Nationale Suiker Challenge? Kijk dan op de website www.diabetesfonds.nl externe-link-icoon . Wil je meer weten over de activiteiten tijdens de Dag van het Park? Kijk dan op www.dagvanhetpark.nl externe-link-icoon .

Foto: Gemeente Oldambt