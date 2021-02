Vanaf 1 maart heeft onze locatie aan de Garst in Winschoten een wijziging in de openingstijden. We zijn vanaf dan tussen 12:00 en 13:00 uur gesloten.

Alleen op afspraak

We werken op de Garst al langere tijd alleen op afspraak. Daarom is besloten om de voordeur tussen 12:00 en 13:00 uur te sluiten voor bezoekers.

Foto: Gemeente Oldambt