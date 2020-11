Wilt u helpen als stembureaulid of teller bij de Tweede Kamerverkiezingen 2021?

Op 15, 16 en 17 maart 2021 vinden de verkiezingen plaats voor de Leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Wij zoeken enthousiaste burgers om zitting te nemen op een stembureau.

Veiligheidsmaatregelen

Om het stemmen op een veilige manier te laten verlopen en de risico’s voor de gezondheid van de kiezers en stembureauleden als gevolg van het coronavirus te voorkomen neemt de gemeente extra maatregelen.

De stemlokalen worden coronaproof ingericht.

Zo worden er kuchschermen geplaatst, is er desinfectie- en beschermingsmateriaal, krijgt iedere kiezer zijn/haar eigen potlood om te stemmen, is er voldoende afstand tussen de stemhokjes en geldt er éénrichtingsverkeer in het stemlokaal.

Ook het instellen van extra stembureaus en het eerder openstellen van enkele stemlokalen op maandag 15 en dinsdag 16 maart zijn maatregelen om het stemmen veiliger te laten verlopen.

Stembureauleden

Als gevolg van al deze maatregelen heeft de gemeente veel meer stembureauleden nodig dan bij vorige verkiezingen. Ben u op de eerste dag van de verkiezing, 15 maart, 18 jaar of ouder en wilt u ons helpen bij de verkiezingen in 2021 op het stembureau, als stembureaulid of als teller? Dan kunt u zich hier aanmelden voor één of meerdere dagen.

Stembureauleden werken in twee ploegen, namelijk van 7.00 uur tot 15.00 uur of van 14.30 uur tot alle stemmen op het stembureau geteld zijn.

Tellers zijn aanwezig van 20.45 uur tot alle stemmen op het stembureau geteld zijn. Tellen vindt alleen plaats op woensdag 17 maart 2021.

Ieder stembureaulid of teller ontvangt € 10,00 per uur.

Stembureauleden en tellers zijn verplicht een training te volgen.

Mensen die zich aangemeld hebben krijgen later een uitnodiging waarin ze hun voorkeuren voor tijdstip en locatie aan kunnen geven.

Voor vragen kunt u mailen naar verkiezingen@gemeente-oldambt.nl of telefonisch contact opnemen via (0597) 48 20 00.

Foto: Gemeente Oldambt