Word jij buurtbemiddelaar voor de gemeenten Oldambt en Veendam?

Ben jij een bruggenbouwer, een luisterend oor en een probleemoplosser? Dan zoeken wij jou!

Wat is buurtbemiddeling?

Sinds januari dit jaar werken de gemeenten Oldambt en Veendam samen op het gebied van buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is een efficiënte manier om burenconflicten en overlast op een constructieve en vriendelijke wijze aan te pakken. Speciaal getrainde vrijwilligers helpen buren weer met elkaar in gesprek te komen.

Wat bieden wij?

Als buurtbemiddelaar sta je er niet alleen voor. Onze coördinator staat altijd klaar om je te ondersteunen. Je krijgt een waardevolle en landelijk erkende opleiding met certificaat en een passende vrijwilligersvergoeding.

Wat zoeken wij?

Wij zoeken mensen zoals jij: empathisch, communicatief vaardig en in staat om onpartijdig te handelen. Je kunt goed luisteren en hebt het vermogen om je in te leven in de gevoelens van anderen. Dit doe je voor zowel Oldambt als Veendam. We zijn hierbij op zoek naar meerdere buurtbemiddelaars.

Maak jij het verschil?

Wacht niet langer en neem de stap! Stuur vóór 29 mei een bericht met jouw motivatie naar: buurtbemiddeling@gemeente-oldambt.nl. Heb je vragen? Aarzel niet en stel ze via de mail.

Foto: Gemeente Oldambt