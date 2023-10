Zendingsavond met Ronny Heyboer in De Schakel in Midwolda

MIDWOLDA – Geloof in Groningen organiseert vanavond een speciale avond met Ronny Heyboer als spreker Buurthuis De Schakel in Midwolda.

Stel je eens voor: 800 kinderen in één gezin, wat een enorm gezin zou dat zijn! Dit ongelofelijke verhaal is werkelijkheid geworden voor Ronny Heyboer, die zijn leven in Borneo heeft gewijd aan het brengen van hoop aan hopeloze mensen. In de loop der jaren heeft hij naast het bereiken van allerlei stammen ook een thuis gebouwd voor 1000 kinderen en zijn ze bezig met het bouwen van scholen voor 2000 kinderen. Hij heeft de samenleving zien veranderen, en als je het terrein rondom zijn huis (of beter gezegd, dorp) betreedt, word je begroet door een groot bord dat zegt: “Pas op! Je betreedt een wonderzone.”

Gratis toegankelijk

Deze inspirerende papa Ronny komt naar Oldambt! Stichting Geloof in Groningen organiseert een speciale avond met Ronny Heyboer als spreker. Noteer vrijdagavond 6 oktober in je agenda, want dit wil je niet missen. De avond vindt plaats in de grote zaal van Buurthuis ‘De Schakel’ in Midwolda. Vanaf half 8 kun je genieten van koffie, en om 20.00 uur begint de avond zelf. Bert Noteboom uit Finsterwolde zal de gastheer zijn en de avond presenteren. De avond is geheel gratis toegankelijk.

Ronny’s verhaal is onvergetelijk en zal ons allemaal inspireren om ons in te zetten voor de bloei van onze hele omgeving! Mis deze bijzondere gelegenheid niet en wees erbij op 6 oktober. Van harte welkom!

Promo video

Foto: Ingezonden