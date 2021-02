Zes NPG-projecten in Oldambt goedgekeurd

Gemeente Oldambt heeft groen licht gekregen voor zes projecten die uitgevoerd worden met geld uit het Nationaal Programma Groningen (NPG). De goedgekeurde projecten gaan over vier thema’s waarin de gemeente de komende jaren wil investeren. Die thema’s zijn: jeugd, dorpen en wijken, ondernemers én toerisme en erfgoed. Naast de projecten is ook het lokale programma van Oldambt goedgekeurd.

De projecten

Met het project ‘De Graanrepubliek’ wil Oldambt de vereniging achter het project helpen om de Oude Remise, een voormalige stoomlocomotievenloods in Bad Nieuweschans, geschikt te maken voor de vestiging van nieuwe bedrijven die bijvoorbeeld brood, muesli, pasta, bier en jenever maken van Gronings graan. Ook wordt er een ervaringscentrum ingericht voor bezoekers en toeristen. Het project ‘Tijd voor Toekomst’ investeert in de talentontwikkeling van jonge kinderen, die op school workshops en excursies gaan volgen over bijvoorbeeld een gezonde leefstijl, sport, cultuur, natuur of techniek. Dit project wordt niet alleen uitgevoerd in Oldambt, maar ook in de gemeenten Groningen en Midden Groningen. Met het project ‘Bibliotheek op school en de VoorleesExpress’ wil Oldambt ervoor zorgen dat er meer wordt gelezen en voorgelezen aan jonge kinderen.

Fondsen

Voor drie projecten gaat er geld in een fonds. Het eerste fonds is voor de dorpen en wijken, zodat ze zelf aan de slag kunnen met leefbaarheidsprojecten. Het tweede fond is voor het verduurzamen, verbeteren en levensloopbestendig maken van woningen en het derde fonds is voor het toekomstbestendig maken van het centrum van Winschoten.

Wensen en ideeën voor de toekomst

De zes projecten zijn voortgekomen uit een lange lijst met wensen en ideeën voor de toekomst van Oldambt. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema legt uit: “Toen bekend werd dat Oldambt geld zou krijgen uit het Nationaal Programma Groningen, hebben we inwoners gevraagd om wensen en ideeën voor de toekomst aan ons door te geven. We kregen maar liefst 700 ideeën toegestuurd. Die ideeën hebben we gebundeld in een lokaal programma. Dit programma heeft de titel ‘Toekomst voor Oldambt. Samen voor een Wel-varende Graanrepubliek’ gekregen. Eind vorig jaar hebben we ons lokale programma, samen met de eerste zes projectvoorstellen, besproken in de raadsvergadering en aangeboden aan het dagelijks bestuur van het nationaal programma. En vandaag kregen we te horen dat al onze voorstellen zijn goedgekeurd.”

Dit is nog maar het begin

Burgemeester Sikkema benadrukt dat de eerste zes projecten nog maar het begin zijn van het Nationaal Programma Groningen in Oldambt: “Ons lokale programma gaat over de komende tien jaar. We krijgen hiervoor een bedrag van 33 miljoen euro. De investering in de eerste zes projecten is iets meer dan 4,6 miljoen euro. We gaan de komende tijd verder met het uitwerken van ideeën naar projectvoorstellen. En daar betrekken we graag opnieuw onze inwoners, ondernemers en organisaties bij. Met het nationaal programma krijgen we een kans om te werken aan een gemeente die de moeite waard is om in te wonen, werken, leren, recreëren en vooral om in te leven. Alleen samen kunnen we hier echt een succes van maken.”

