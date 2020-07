Zilver is Goud bij Mecca in Winschoten

Als aanvulling op de nikkelen guldenactie IJsco voor ’n Soof heeft Mecca deze week het oude Nederlandse zilvergeld als wettig betaalmiddel opgewaardeerd. Bij de zoetwarenspeciaalzaak in het hart van het Oost-Groninger koopmansstadje kan vanaf vandaag weer betaald worden met oude zilveren guldens en rijksdaalders.

Een zilveren gulden staat bij Mecca gelijk aan 2-euro en een zilveren rijksdaalder is 5-euro waard. Esther Veldhuis, die sinds januari als Mama-Mecca de suikerstok zwaait in het Oost-Groninger snoepparadijs wil met deze ludieke actie de koopkracht wat vergroten.

“Hier en daar liggen vast en zeker nog wel wat verdwaalde munten in laatjes en doosjes, oud zilvergeld dat bij mij tijdelijk weer gebruikt kan worden om een leuke verrassing voor een ander of jezelf mee te betalen. Er is keuze genoeg in het uitgebreide verwenassortiment dat elke week weer vernieuwd en aangevuld wordt.” Naast de opwaardering van het nikkelen muntgeld is nu ook het andere muntgeld opgewaardeerd onder het motto ‘Zilver is Goud’.

Foto: AlLes/anthcheung/Pixabay