‘Zonder deze actie had ik de winkel wel dicht kunnen doen’

WINSCHOTEN – “Zonder deze actie en het mooie weer dat voor extra ijsomzet zorgde, had ik de winkel wel dicht kunnen doen”, zegt Esther.

Met een stralende glimlach staat ze voor haar zaak in de zonovergoten winkelstraat in Winschoten. Esther Veldhuis van zoetwarenspeciaalzaak Mecca neemt er de eerste levering warme pofferts van vandaag in ontvangst. Nauwelijks binnen worden de eersten alweer verkocht. De poffert-actie om lokale ondernemers te ondersteunen is een groot succes.

Stormloop

Na de stormloop van vorige week is de levering van honderden pofferts naar deze week verschoven. Met de bakker (of eigenlijk de kok, want ze worden traditioneel gekookt) is afgesproken dat hij er deze week nog een extra schepje bovenop doet om alle bestellingen af te kunnen leveren. Vanochtend om 04.00 uur stonden de pannen al weer op het vuur om alle bestellingen te kunnen leveren.

Dankbaar

“Het was afgelopen week echt ongelooflijk”, vertelt Harrie van der Laan van Gastrovino Van der Laan delicatessen. “De mensen stonden bijna dagelijks in een lange rij voor de winkel om hun bestelde pofferts op te halen. Tot zelfs uit Rotterdam kwamen de bestellingen binnen, onze actie is zelfs landelijk nieuws geweest!”

De beide ondernemers zijn echt heel blij dat de actie zoveel respons gekregen heeft en zoveel Oost-Groningers aangesproken heeft. “Zonder de actie en het mooie weer dat voor extra ijsomzet zorgde, had ik de winkel wel dicht kunnen doen”, zegt Esther. “Ik ben echt heel dankbaar met deze steun in de rug, dat geeft me moed in deze toch wel verdraaid lastige tijd.”

Zelf maken

Mensen die nog een poffert willen bestellen moeten er deze week snel bij zijn want op-is-op. Met ingang van volgende week wordt alleen op vrijdag en zaterdag nog een beperkt aantal pofferts gekookt. En voor wie zelf poffert wil maken, kan bij Mecca of Gastrovino Van der Laan delicatessen terecht voor een portie uitgekiende mix en een poffertvorm.

Foto: Groninger Krant