Zorgverzekering via de gemeente

De gemeente biedt ook in 2024 een zorgverzekering aan voor mensen met een laag inkomen. Deze verzekering, de gemeentepolis, heet Menzis GarantVerzorgd.

De gemeentepolis bestaat uit een basisverzekering, een aanvullende verzekering en een tandartsverzekering. De gemeente draagt bij aan de polis, daarnaast zijn er meer vergoedingen:

Iedere 2 jaar een bril zonder bijbetaling.

100% vergoeding tandarts (tot een maximum bedrag).

Vergoeding van de beugel voor kinderen tot 18 jaar (tot € 2.000).

Vergoeding van het abonnementstarief WMO (tot € 300).

Inwoners hebben tot 31 december 2023 de kans om over te stappen naar een andere zorgverzekering. Op www.gemeente-oldambt.nl/de-gemeentepolis is meer informatie te vinden over de zorgverzekering en hoe inwoners zich kunnen inschrijven.

