Zwembaden Oldambt openen deels vanaf maandag 18 mei

WINSCHOTEN – Zwembad De Hardenberg in Finsterwolde en zwembad de Watertoren in Winschoten gaan vanaf 18 mei beperkt weer open.

Dat is besloten nu de exacte richtlijnen bekend zijn over de openstelling van de binnenzwembaden. Er worden aanpassingen gedaan om te kunnen voldoen aan de richtlijnen. De zwembaden gaan dan ook stapsgewijs open voor de diverse zwemactiviteiten.

In eerste instantie wordt begonnen met het aanbieden van zwemlessen in groepen van maximaal 3 per zwemonderwijzer en dan alleen in het diepe water. De ouders van de leerlingen, die hiervoor in aanmerking komen, worden door de zwembaden uitgenodigd op speciale zwemtijden.

Op latere tijdstippen zullen ook andere zwemactiviteiten volgen. Meer informatie zijn de komende tijd te vinden op gemeente-oldambt/zwembaden.

