Column: 2P

COLUMN – Werknemers van IKEA hebben straks recht op transgenderverlof.

Uitgerekend een bedrijf dat gespecialiseerd is in bouwpakketten loopt hierin voorop. Geen commentaar, laten we het over corona hebben. 2G, gevaccineerd versus gecremeerd. Gefileerd of gecomposteerd mag ook. Binnenkort bent u alleen nog welkom in het openbare leven als u niet ademt. De zendmastterroristen zaten er niet heel ver naast, 3G om precies te zijn. Over terreur gesproken: ik begin steeds meer te verlangen naar een aanslag, of een vliegramp. Die goeie ouwe tijd met Jaap de Hoop Scheffer en Al-Qaida. De tijd dat we nog niet gevangen zaten in liveblogs en meningenmachines.

Waar blijft de ACP? De Anti Corona Partij. Ik heb geen zin om op Baudet te stemmen, dwing me alsjeblieft niet. Laten we iets nieuws beginnen. Zelfs met het IQ van een doperwt kun je in dit land een tv-zender starten, dus een politieke partij moet ook wel lukken. Ik zoek nog wat uitgerangeerde BN’ers van het type Sylvana Simons. Mensen met een grote waffel en weinig inhoud. De inhoud boeit de kiezer toch niet, de gemiddelde Nederlander heeft de spanningsboog van een goudvis. Een paar sterke oneliners is voldoende. ACP – de partij van gezond Nederland. ACP – gezond, gezonder, ACP. ACP – voor een prikvrije politiek.

Speerpunten: gratis hometrainers voor iedereen, alle kerken worden Basic Fit-vestigingen. Jaap van Dissel mag met vervroegd pensioen. Herstel: moet. Hubert Bruls, Marc van Ranst en Ernst Kuipers ook. Oh ja, ik vergeet Hugo de Jonge. Verder zal de partij zich richten op het bouwen van een muur om Den Haag. Alle talkshows worden per direct verboden, net als Instagram, Twitter, Facebook en WhatsApp. Wie nog een selfie post krijgt een boete van negenduizend euro. Als de selfie in de sportschool is genomen kan dit oplopen tot twintigduizend euro. Wie nog wil bellen zal een toestel nodig hebben met draaischijf. Een hoorn op een haak. De bezem gaat door het omroepbestel en de media in het algemeen, er komt één nationale zender, met op het hele uur het gezondheidsjournaal. Ik zoek een presentatrice met de uitstraling van Rita Verdonk. Ongebruikte mondkapjes kunt u voor 1 juli 2022 inleveren bij de dichtstbijzijnde Prénatal, er worden luiers van gemaakt. Na 1 juli is het bezit van mondkapjes strafbaar, tenzij u aantoonbaar plastisch chirurg bent of patholoog-anatoom. De zogenaamde 2P-regel.

Columnisten krijgen als enige uitzondering een vrijstelling. Verder zal ik binnenkort eens informeren of Kim Jong-un nog ideeën heeft.

