Column: Aaibaarheidsgehalte

COLUMN – Je moet nooit slapende honden wakker maken, maar wellicht doet menige vrouw dat deze morgen wel. Ze willen aandacht, liefde en knuffels, ook al hebben ze er een hele kluif aan. Mannen, u bent gewaarschuwd! Eerdaags ligt u op een matrasje in het hondenhok, terwijl uw vrouw met een hitsige blik het bed deelt met een grote Duitse staande: “Blijf Tarzan, Tarzan blijf!”

Het leven zit voor de hond vreemd in elkaar. Sta je in China nog op de menukaart, ga je hier na het diner vrolijk met je bazin naar bed. Het kan verkeren. Aan het Amerikaanse onderzoek deden 1.000 vrouwen mee. Daarvan sliep maar liefst 55% van de dames met tenminste één hond in bed. Vrouwen met een hond in bed hadden een betere en meer rustgevende slaap. Ook bleek een hond minder storend dan een partner. Meer vrouwen voelden zich comfortabeler en veiliger met een viervoeter in bed. En zo is ‘t maar net.

De hondenvrouw is een aantrekkelijk ras en op zoek naar onvoorwaardelijke liefde. Daarom heeft ze zelden een relatie, maar wel twee pekinezen met snelle tongetjes. U benadert haar via de roedel. Besnuffel haar stiekem en kijk of haar neusje nat is. Hebt u een date met haar, weet dan dat die hinderlijke keffers hun vrouwtje beschermen. Bij elk lief gebaar bijten ze met hun kleine teringtandjes in uw uitstekende lichaamsdeel. De ellendelingen.

In de slaapkamer bent nooit alleen. De roedel mag mee. Als u de broek laat zakken, kijken de hondjes u nieuwsgierig aan. Eenmaal zwoegend bovenop haar, springen de twee pekinezen op uw rug. En even later voelt u opeens een warm tongetje in uw bilnaad. “Ze maken een uitgelaten indruk”, probeert u nog grappig te zijn. Maar commentaar levert niks op. De hondjes gaan voor. Het enige wat u hoger brengt in de roedel is gedienstig de drolletjes op te rapen met uw hand in een boterhamzakje.

Bij gebrek aan nachtrust doet u op de vreemdste momenten een hazenslaapje in het echtelijke bed. U gaat op dezelfde plaats liggen als uw concurrerende reu. Als u wakker wordt neemt een ondefinieerbare jeuk zich van u meester. De nieuwe bedpartner van uw vrouw heeft blije vlooien achtergelaten die van uw buik een trampoline hebben gemaakt. U bevindt zich daardoor enige tijd op de rand van hondsdolheid.

Mijn vrijgezelle boerenbuurman kwam koffie drinken. “Nog leuke meiden gescoord?”, vroeg ik. “Hou op, schei uit”, blafte hij en stopte z’n hand in z’n broek. “Ze willen alleen nog maar met hun hond naar bed!” “Vrouwen zijn knettergek. Toen m’n ex me het bed uitschopte, sliep ze de volgende dag met een waakhond. Die gromde al als ik aan m’n eigen kussen rook. Dus ‘s ochtends niet meer op z’n hondjes en ‘s avonds de hond in de pot. Man, man, man, wat een hondenleven.”

Toen ik ‘s middags met m’n herder in het bos liep, kwam ik een blonde vrouw tegen met een hoog aaibaarheidsgehalte. Ze drukte twee pekinezen tegen haar boezem. “Hallo, wat heb jij een mooie hond”, klonk haar zwoele stem. Ik gooide een stok weg en liep razendsnel achter m’n hond aan. In de verte hoorde ik kleine gilletjes en kreetjes. Ik rende zo hard ik kon. Voor je het weet loop je poep te rapen met je hand in een boterhamzakje.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers