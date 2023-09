Column: Algemene Beschouwingen

GRONINGEN – Wat is die Tweede Kamer toch een ongelooflijke kneuzenclub. Het voelde alsof Ajax-patjepeeër Mislintat de selectie had samengesteld. Alles was hetzelfde. Dezelfde praat, dezelfde gebaren, dezelfde eenheidsworsten. Man, man, man, wat een theater.

Nederland staat in de fik, de poen is opperdepop, maar Mark Rutte lacht zich suf. De jolige blik van een vertrekkende lolbroek. Schaterend roept-ie: “De rondweg Mariënheem, gaat niet door vanwege stikstof, hahahaha.” De lach van een waanzinnige. Ik ben wel klaar met Mark z’n stikstofschijtlol. Rutte is de drol die je twee keer moet doortrekken voordat ie eindelijk verdwijnt. Bye bye Rut.

Het is allemaal 1 pot nat in de Tweede Kamer. Dieren-girl Esther Ouwehand leeft nog, ondanks dat ze voor de leeuwen werd gegooid. Babbelaar Bontenbal trekt z’n zwarte pak aan en graaft zich naar 0 zetels. Caroline van der Plas draagt een jurk van 10 euro en groene oorbellen die 2,50 euro kosten. BBB staat blijkbaar voor Bijzondere Bankroet Betaling. Het astronomische salaris van onze klimaatpaus Frans Timmermans is ook wel een dingetje. Deze heilige Franciscus bedient zich van een wachtgeldregeling van zijn salaris van 300.000 euro. Voor de kijkers thuis, lees: 3 T-O-N. Da’s meer dan 3 kamerleden bij elkaar per jaar verdienen.

Nu steekt Frans die centen snel in z’n zak en gaat lekker met ons belastinggeld campagne voeren. Frans is een nepsocialist. Ik herhaal: een nepsocialist, die geeneens het fatsoen in z’n pink heeft om te zeggen: “Ik betaal die paar maanden tot mijn beëdiging uit eigen zak”. Hoe was het ook alweer: ‘Links lullen, rechts vullen’. Een arbeider bij Appie Heijn die zelf ontslag neemt krijgt niente, nada, niks. Dikke Fransje wel. Die wil premier worden. Schaamteloos. Dat noemt zich arbeiderspartij. Om te janken. Daar verbleken die 850.000 Nederlandse armoelijders bij. Die staan in dikke rijen bij de voedselbank voor een half wit gesneden terwijl Frenske zijn endeldarm leeg schijt bij een zevengangen diner. Mensen, mensen, in wat voor een klucht leven wij.

Thierry Baudet zorgt altijd voor een hilarisch optreden. Dit keer braakte hij het woord ‘complottheorieën’ uit. “Ik geloof niet dat men met vliegtuigen het World Trade Center is ingevlogen”, zei hij. Vroeger riepen we thuis over dit soort figuren: “Hij is niet gek, hij is een vliegtuig”. Thierry hield ook nog vol dat er niemand op de maan is geweest. Hij klonk bezeten. Broodje bij de lunch Thierry? “Graag, doe maar een maanzaadbolletje.”

En dan was er nog de kwestie ‘Koning, Keizer, Admiraal, 55.000 euro krijgen ze allemaal’. Nou wil Geert Wilders dat onze Koning Toto deze loonsverhoging terugdraait. Pure symboolpolitiek dus. Stel, WimLex geeft de poen terug. Even afrekenen graag. Da’s dan 0,0035 euro per inwoner. Dat zal me een feest worden met die ene bitterbal. Ik ben benieuwd of Willem Alexander gaat reageren. Denk het niet. Ga der maar aanstaan. Een paleis met vier vrouwen en een speedboot. Ik bezit niks van dit alles en ben toch regelmatig blut. Stuur dus 100.000 euro naar mijn rekeningnummer onder vermelding van “Een Ton voor Ron”. Namens mijn toekomstige paleis, vrouw, kinderen en speedboot, dank, dank, dank.

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

