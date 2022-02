Column: Alleen Poetin herinnert nog aan 2002

COLUMN – Twintig jaar geleden zat ik op een avond in een Duits restaurant.

Omgeving Altenahr, de plek waar afgelopen zomer de auto’s door de straten dreven. In het restaurant stond de radio aan, ik herinner me dat ik Hands Clean van Alanis Morissette hoorde. Dat was toen een hit. We (mijn ouders en ik) brachten de voorjaarsvakantie door in Blankenheim, in een huisje op een heuvel. Het uitzicht over de Eifel was geweldig. Op de kleine tv zag ik flarden van de Winterspelen in Salt Lake City. Verder waren we vooral veel buiten, wandelend door de Duitse natuur.

Ik schrijf deze column aan de vooravond van de Winterspelen in Peking. Ik kan niet anders concluderen dan dat de tijd voorbij is gevlogen. Salt Lake City lijkt de dag van gisteren. De hoogtijdagen van Radio 538 met Edwin Evers als absolute ochtendkoning, zijn imitaties van de broertjes De Boer en Willibrord Frequin waren een reden om de radio harder te zetten. Pim Fortuyn leefde nog (hij zou niet lang meer hebben, drie maanden om precies te zijn), Balkenende zwaaide hier de scepter en op zaterdagavond deed Kopspijkers het goed. Van Idols en WhatsApp had nog nooit iemand gehoord, na schooltijd keek ik TMF – tussen het MSN’en door. Het internet was trager dan traag maar daar zou ISDN definitief een eind aan maken (ISDN!). Mijn leeftijd op dat moment? Ik was veertien.

Andere tijden. Twintig jaar later woon ik in Groningen, in 2002 was Nuenen mijn thuisbasis. De Eifel heb ik verruild voor het Teutoburgerwoud, Tecklenburg is het nieuwe Altenahr. Ik mis het zuiden wel eens, dat ga ik niet ontkennen. Groningen is geen Eindhoven. Desondanks voel ik me hier thuis en ben ik aardig ingeburgerd al zeg ik het zelf. Twintig jaar geleden was het leven anders dan nu. Niet per se beter of slechter, gewoon anders. Hoewel de voortdurende discussies over van alles en nog wat niet per se een aanwinst zijn. Was dat toen ook al zo? Ik kan het me niet herinneren. Het leven leek een stuk relaxter maar dat is ongetwijfeld schijn. Gevalletje goeie ouwe tijd. Twintig jaar is lang en toch is nu niet alles anders dan toen: Vladimir Poetin stond in 2002 al aan het roer in Rusland. Ik vond hem destijds een geschikte leider.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Derek Hogeweg. Derek is programmamaker bij OOG Radio en fanatiek wielrenner. Zijn columns gaan over uiteenlopende onderwerpen. In alle gevallen betreft het de mening van een lange man.

Foto: Дмитрий Трепольский/Pexels