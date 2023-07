Column: Alweer die Timmerfrans

COLUMN – Schakelen we snel over naar Heerlen. Naar het huis zonder zonnepanelen. ‘Want dat gaat ten koste van de karakteristieke uitstraling’. In dat huis woont Frans Timmermans. De heilige Franciscus. De klimaatpaus. Hij spreidt z’n armen en de zeespiegel zakt. Hij is onze Mozes van de 21e eeuw.

Een beetje geloven is tegenwoordig een dure grap. Geloven in de heilige Franciscus haast onbetaalbaar. Hup, daar is de collectezak alweer. Even duizend miljard ophalen voor 0.000036 graden minder opwarming. Warmtepompen, zonnepanelen, elektrische auto’s en vergeet de vloerverwarming niet. U bezit straks niks meer, alleen een knoert van een lening. Geloven is niet begrijpen. U moet in Timmerfrans geloven, al begrijpt u geen reet van hem. Maar dankzij Frans ziet u het licht. Spaarlamplicht.

Zoals het geloof veel slechts teweeg heeft gebracht, zo is Timmerfrans een slappe zak. Oh wacht, een krankzinnige slappe zak. Die zich op geen enkele wijze bekommert om moeder Aarde. Het draait allemaal om geld, aanzien, een lekkere secretaresse en een standbeeld. Natuurlijk heeft-ie ook z’n sterke kanten. Hij kan: “Ik wil graag een patatje Poetin én een frietje atoombom” in 28 talen zeggen. Is dat niet geweldig?

Fransepans is een poseur die in z’n eigen belangrijkheid, taalvirtuositeit en fantastische uitstraling is gaan geloven. Daarbij kwijlt hij van exquise gerechten in dure restaurants, wat te zien is aan z’n stikstof-postuur. Fransje heeft het buitengewoon met zichzelf getroffen. En daar moeten we allemaal dankbaar voor zijn.

Timmerfrans is het orakel van Limburg. Schijnwerpers zijn voor hem belangrijker dan feiten. Voor de camera lult Frans dat klimaatverandering de dood van die mevrouw uit Haarlem veroorzaakte. Walgelijk. Daar gebruikt meneertje Timmerfrans de dood van een hopeloze storm-pechvogel voor zijn eigen agenda. Dan ben je voor eeuwig af. Zelfs Helga van Leur vond het ‘quatsch’.

De val van Rutte IV is volgens Timmerfrans ook te wijten aan het klimaat. “Gezien de opwarming van de Aarde werd het ze te heet onder de voeten”. Timmerfrans z’n intentie om als premier zitting te nemen in een nieuw kabinet met weerdiscipelen als Peter Kuipers Munikke, Marco Verhoef en Willemijn Hoebert wordt in politiek Den Haag met enige scepsis ontvangen. Bang dat Nederland in een depressie des doods belandt. Gisteren kraaide hij nog: “Dit was de warmste 8 juli ooit dankzij de klimaatverandering”. Ja hoor, en vandaag hagelt het tennisballen. Da’s zeker ook de schuld van het klimaat.

We kunnen dus stellen dat Holle Bolle Frans een orgasme krijgt als-ie zichzelf hoort oreren. Dat puntmuts-Fransje met zijn Green Deal een stakker is die in het duister tast. Dan volgt hier de activiteiten-index voor vandaag: Barbecueën 2. Fietsen 2. Golf 3. Terras 2. Vissen 3. Wandelen 3. Advies: Blijf thuis. Bleib zuhause, reste la maison. Geen risico. Neem een paraplu mee naar bed. Sinds ik Frans de ‘klimayatollah’ ken, lijd ik aan een ernstige vorm van klimaatneurose. Ik ben ervoor in behandeling. Gelukkig helpen de pillen.