Column: Anna

COLUMN – Het restaurant waar we Kerstavond hadden afgesproken lag aan de rand van het bos. Toen ik binnenkwam, zag ik dat ze een tafeltje bij het raam had gekozen. Ze draaide zich om en de blik in haar ogen was tijdloos mooi.

“Dag Anna”, zei ik. Ze stond op en bracht haar mond naar m’n wang. “De kleur van je overhemd staat je goed”, zei ze met zachte stem. De ober kwam en ik bestelde twee glazen rode wijn. “U zei twee glazen?’”, vroeg hij aarzelend. “Ja graag”, zei ik en keek naar Anna. “De eerste kerstdag eten we oestersoep en daarna een rollade met gratin dauphinois, gekarameliseerde witlof en radicchio”, zei ik. “Klinkt indrukwekkend”, zei ze met een glimlach.

De ober zette twee glazen rode wijn voor mij neer. Ik schoof er een naar de overkant van de tafel en hief mijn glas. “Proost lieve Anna, op een romantische Kerst”, sprak ik. De ober keek me aan en fronste zijn wenkbrauwen. Ik liet de wijn walsen in mijn glas. “Je ziet er prachtig uit.” Haar ogen glansden. “Je kerstjurk heb ik klaar gelegd op bed en Purcell zit in de cd-speler.”

‘s Avonds na het diner zaten we voor de open haard en luisterden naar het Rondo Abdelazer Suite van Henry Purcell. “Vanaf deze Kerst blijven we alle jaargetijden samen”, zei ik. “Er is geen weg meer terug Anna. Nooit meer.” Ze kneep zachtjes in m’n hand en legde haar hoofd op mijn borst. Zo was ze vorig jaar gestorven. Met onze handen in elkaar.

“Wil je nog een glas rode wijn?”, vroeg ik en streek door haar zachte blonde haren. “Nee, dank je. Ik ben gelukkig zo.” Ik kuste haar ogen. “Ik hou van je Anna”. En zo bleven we zitten tot de allerlaatste breekbare vlammen waren gedoofd.

