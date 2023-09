Column: Asfaltplakkers

COLUMN – Mensen duik alsjeblieft de kelder in. Spring in een vrieskist. Bouw een iglo in de tuin. Begraaf uzelf onder dozen vol ijslolly’s of ga touwtje springen op de Himalaya. Want het is alarmfase 1. De aarde warmt dramatisch op. Dusdanig dat het kookpunt is bereikt. Enige koelte vindt u alleen nog op de snelweg A12. Daar staan waterkanonnen voor het afkoelingsritueel. Gelukkig in nevelstand. Zodat de meegebrachte kinderen toch een gezellige middag hebben en niet dwars door de voorruit van papa’s Tesla worden gespoten.

“Als straks de vlammen uit de aardkorst slaan is dat onze eigen schuld”, zegt Frans Timmermans. “Ons land verdwijnt in de zee, woestijnvorming over de hele wereld en smeltende ijskappen”. Godsamme. De rillingen lopen je over de rug. Dit wordt het land van hel en verdoemenis. Gooi de overlevings-pakketten maar vast in de gangkast, regel een helm op Marktplaats, hamster blikgroenten en chocolade, koop een knijpkat, graaf een ondergronds gangenstelsel in uw achtertuin en zorg voor genoeg cyaankali-ampullen. Nee niet voor uzelf maar voor oververhitte klimaatgekkies.

Vreemd hè? Daar hoor je ze niet over op de A12: de bedreigde en mishandelde Congolezen die zwaar te lijden hebben, zodat TimmerFrans trots uw glimmende batterijbolide kan bewonderen. Congolezen zijn de moderne slaven. Worden met zwepen de mijnen ingejaagd. Veelal kinderen. Vermagerd. Zodat ze beter tussen de rotsen passen. Dorpen worden platgebrand. Vrouwen worden verkracht. Oogsten platgeslagen. Alles voor de mijnbouw. Diep onder de grond met je nageltjes kobalt van de rotswanden schrapen voor een lithium accu.

Laat het duidelijk zijn dat iedere Tesla-bezitter minstens drie Congolese kinderlijkjes op z’n geweten heeft. Gezonde dorpen, kanker dorpen. Je ziet precies in welk dorp een kobalt-knaapje woont. Deze zielige mannetjes zijn de echte klimaatslachtoffers. Daar hoor je die, op hun reet zittende, asfaltplakkers niet over. Daar hoor je ook holle bolle Frenske niet over. Dat de allerarmsten van deze wereld moeten opdraven voor de PvdA goeroe met z’n zieke geestelijke natuurramp-theorieën.

Is er hier soms een klimaatpsycholoog in de zaal? Ja ook voor die A12-klootviolen die blijkbaar te gehandicapt zijn om een paar honderd meter verderop op het Malieveld te gaan demonstreren. Ben benieuwd hoe hun vakantie was. Waar ze naartoe zijn gevlogen. Of ze nog kleine Greta Thunbergjes bij elkaar hebben geneukt, geheel klimaatneutraal natuurlijk. Wie zijn deze snelweg gekkies eigelijk? Zijn ze zelf wel zo heilig? Breien ze zelf hun truien of sluipen ze stiekem in het donker naar de Zara. Kopen ze sigaretten en schieten ze de peuken weg in de berm. Dragen ze Tesla T-shirts, maar rijden ze in een hoestende ouwe Mercedes diesel.

Aandachtsgeile Carice van Houten speelt de rol van haar leven tussen de huppelkutjes op de A12. Carice zit op een matje van kunststof en dús van fossiele brandstof. En de laatste dagen ook nog behaloos. Zitten in die tieten geen klimaatvervuilende siliconen? Ik heb het idee dat ze meer houdt van de schijnwerpers dan van de demonstratie.

Die Carice

Onze Carice

Filmster Carice

Politie waar blijft dat waterkanon…!!

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers