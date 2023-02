Column: Asieltrammelant

COLUMN – Met grote ogen keken we in de jaren ’80 naar het optreden van Hans Janmaat. Achter een tafeltje met een in elkaar gekunsteld bloemstukje riep hij dat Nederland van de Nederlanders was. “Ja, en België van de Belgen”, riepen wij grinnikend vanuit de huiskamer.

In die tijd stond er af een toe een verdwaalde buitenlandse lummel aan de grens. Dat zagen we niet als een bedreiging. We discussieerden meer of het bloemstukje op dat tafeltje wel echt was. Mijn moeder dacht nep. Net zoals we vonden dat Janmaat nep was en niet bepaald een charismatisch hitsige playboy.

Daarna kwam Bolkenstein. Zeg maar de Ollie B. Bommel van Den Haag. Hij maakte in de jaren ’90 debatten over immigratie, Islam en Europa salonfähig. Er stonden opeens ook meer buitenlanders aan de grens. En in tegenstelling tot Janmaat, die politiek gezien werd weggeblazen, had deze man met z’n tweed jasje en choker de wind mee.

Later volgde nog een lange rij mannen met als absoluut spraakwonder Pim Fortuyn: “We moeten stoppen om de grenzen wagenwijd open te zetten. Laten we eerst de problemen met de aanwezige immigranten oplossen. Iedere huisvrouw kan u vertellen dat u eerst de kraan dicht moet draaien als u gaat dweilen.” En hoeveel gelijk had hij. Een hele hele boel.

Het COA verwacht komend jaar een record aantal van 75.500 plaatsen nodig te hebben voor asielzoekers. Inmiddels staat ons jaarrecord op ruim 50.000 Afghanen, daarnaast ruim 66.000 Irakezen, 50.000 Iraniërs, ruim 40.000 Somaliërs, 30.000 Egyptenaren, ruim 25.000 Ghanezen, bijna 25.000 Eritreeërs en 115.000 Syriërs. Bent u er nog? Want de immigratiestroom gaat maar door. We zitten nu al op de 450.000. Net zoveel als de VIERDE stad van Nederland. Dringt het al tot u door?

In ieder geval succes met het zoeken naar een huis voor uw lieve dochter. Dat gaat namelijk een probleem worden. Voorlopig woont die tot haar 40e bij u in huis. Prettige dag verder.

Omdat er zo weinig mensen nog echt geïnteresseerd zijn in de politiek, stemmen ze vaak op dezelfde partij. Een brevet van onvermogen. Het zal ze worst zijn. ‘Na mij de zondvloed.’ Niet wetende dat niet het water, maar de migranten zijn die binnenstromen. De grootste vijand van dit land is de bevolking zelf. Nederlanders die graag willen deugen/wegkijken, zorgen ervoor dat dit land onleefbaar gaat worden.

Toch stemmen veel te veel medelanders op de man zonder geheugen. Ik had de hoop al opgegeven toen Rutte zei “iets aan het migratie-probleem te gaan doen”. De ervaring leert dat het tegenovergestelde gaat gebeuren. In de peilingen voor maart staat de VVD op zo’n 29 zetels. Het volk is blijkbaar dol op asielzoekers of denkt, heel dom maar toch, dat het de wereld moet redden door de halve wereld hier maar toe te laten.

Soms, heel even, denk ik aan Pim. Als-ie nog had geleefd, zou ik hem gevraagd hebben wat we aan dat asieltrammelant moesten doen. En hij zou hebben gezegd: “Iedere huisvrouw kan je vertellen dat je eerst de kraan dicht moet doen voordat je gaat dweilen. At your service!”

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers