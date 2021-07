Column: Asjemenou

COLUMN – Sorry seems to be the hardest word.

Sorry: vijf letters, je koopt er niets voor. Sorry wil nog wel eens voor pleister spelen bij klein leed. Een omgestoten vaas, koffievlekken in het tapijt, dat soort dingen. Lastiger wordt het wanneer je aan het roer staat van een internationale gezondheidscrisis. Dan verliest sorry zijn zalvende werking, heeft het meer het effect van zout in een open wond.

Laat staan als je jong en ondernemend Nederland al anderhalf jaar in een wurggreep houdt, dan is sorry een katalysator voor grenzeloos cynisme. Welke festivalorganisator is er momenteel nog niet verbitterd, volledig ontmoedigd door het uitmuntende learning-on-the-job zwabberbeleid? Niet allemaal tegelijk. Het gaat van links, naar rechts. Snollebollekes voor hoger opgeleiden. We staan met zijn allen op een Monopoly bord en moeten terug naar de gevangenis waaruit we zojuist zijn ontsnapt. Voor de zoveelste keer. Dan maar een Kans-kaart: u bent gevaccineerd, u krijgt 200 euro van de bank en mag door naar Start.

Hugo de Jonge is de badmeester uit de Peijnenburg-reclame, wij, het volk, de zwemmende peuter die tevergeefs probeert de bungelende ontbijtkoek te grijpen. Het lukt niet, het lukt nooit. Hugo zit in zijn witte poloshirt achter de balie, achter hem een paarse opblaaskrokodil. “Meneer, mag ik misschien mijn oude normaal terug? Hij staat daar”. Diepe zucht. “Jahaa, daar staat ie inderdaad…”

Het beleid is een matroesjka. Een poppetje in een poppetje in een poppetje. Steeds als je denkt de laatste in handen te hebben, komt Hugo de kamer binnen, “hier, een nieuwe, succes”. Hugo is de nachtmerrie van elke garnalenpeller. Ben je eindelijk klaar, komen er weer zeven volle schepen aan. Het houdt niet op, niet vanzelf.

In het nog te vormen kabinet is ongetwijfeld plek voor een minister van Hoest- en Nieszaken, ideaal voor Hugo. Naast Omroep Zwart en Ongehoord Nederland lijkt Corona TV me een goeie voor het publieke bestel. Op het hele uur het coronajournaal, en verder opgevuld met schijtlollige nét niet-BN’ers, die dan weer spelletjes spelen met andere schijtlollige nét niet-BN’ers. In plaats van het weerbericht een kaart met kleurcodes. “Hier ziet u een coronafront, links van mij, dat trekt over de Atlantische Oceaan in de richting van Gibraltar”. En natuurlijk jaarlijks, als klap op de vuurpijl, de BNN Nationale Corona IQ Test, met vragen als: hoe moet je verantwoord niezen? A: in je dikke teen, B: in je middelvinger, …

Tussen de reclameblokken door stukjes Loeki, mét mondkapje en spuit in de arm.

Net zolang tot de kijker, murw gebeukt door zoveel indoctrinatie, nog maar één ding kan uitbrengen: asjemenou!

Over de auteur

Deze column is geschreven door Derek Hogeweg. Derek is programmamaker bij OOG Radio en fanatiek wielrenner. Zijn columns gaan over uiteenlopende onderwerpen. In alle gevallen betreft het de mening van een lange man.

Foto: Derek Hogeweg