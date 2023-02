Column: Autogekkies

COLUMN – En we vonden die Franc Weerwind zo’n nette vent. Keurig in het pak. Glad geschoren en zo welbespraakt. Nee, hij zou het wel redden tussen die geestelijk manke en blanke Nederlandse politici. Ja, maar Franc is dan ook van D66! Dat zijn de betere mensen! Die deugen! Dus Franc mag dingen doen die wij gewone stervelingen niet mogen. Want wij zijn niet van D66. Wij deugen niet.

Weerwind’s ouders zijn van Surinaamse afkomst en Franc werd geboren in Amsterdam. Daar rijden ze als krankzinnigen, dus droomde Franc van een auto met chauffeur. En die kwam er ook. Na een carrière van burgemeester van Almere, stond hij naast Willem Alexander op het bordes met Rutte IV. Daarvoor had hij opgebiecht dat hij een vrouw had bezwangerd, het kind had erkend, zijn vrouw in de steek had gelaten en inmiddels een nieuwe vriendin bevruchtte. U begrijpt: Francs leven in Almere was een boeiende aangelegenheid.

Nu blijkt dat Franc al z’n (snoep)reisjes en wilde nachten bezocht met z’n dienstauto. Dat lijkt me een normale gang van zaken. Als je al die minnaressen urenlang hebt bereden, ben je blij dat je zelf naar huis wordt gereden. Franc heeft het “nicht gewußt” dat hij fout zat. Dat een dienstauto er is voor de dienst. En niet voor de sauna, de neukerij en de Efteling. Maar hij wil de zaken eerlijk rechtzetten. Dat is niet zo moeilijk hoor. Gewoon alsnog vijf jaar bijtelling betalen. Das ongeveer 55.000 euro plus boete. En Franc, mochten ze de poten onder je stoel vandaan zagen. Als de weerwind opstappen dan maar.

Een ander D66-autogekkie is Peter Mekers Je zult maar het aantal hersencellen hebben van deze geitenwollensok. Of liever gezegd, het tekort eraan. Man, man, man, wat moet dat pijn doen als je nadenkt. Peter houdt van elektrisch rijden. Hij vindt dat alle elektrische auto’s uitsluitend links moeten rijden en benzine en dieselmotoren rechts. Hij droomt van een D66 e-lane. Bij D66 ga je je steeds meer afvragen van wie ze hun denkbeelden hebben: superieur aan anderen, oppositiepartijen verbieden, onwelgevallige media verbieden, boeken verbranden, één grote Europese staat met één machtig leger, militaire steun aan nazi-krijgsmachten en ouderen euthanaseren. Hoe heette die man met dat snorretje ook alweer. AH, ik weet het.

Peter denkt dat hij de redder is van het klimaat. Laat hem eerst de fietspaden maar gaan fatsoeneren. Je kunt beter van 100 benzineauto’s naar 90 benzineauto’s en 10 fietsen gaan dan naar 100 Tesla’s. Misschien moet Peter ‘Cobalt Red’ eens lezen. Mijnen zo groot als steden. Gecontroleerd door leger en milities. Waar kinderen werken als slaven. Handwerk, uitzichtloos, stervend bij bosjes.

Blijft er voor Peter en z’n elektrisch linksrijdende D66-maten maar één vraag over. Kunnen ze nog een afslag naar rechts nemen? Ik zou zeggen immer gerade aus. Misschien mag je ergens na Kiev de snelweg een keer verlaten…

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

