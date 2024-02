Column: Baantjescarrousel

COLUMN – Je vraagt je af hoe het in ‘s hemelsnaam mogelijk is dat Nederland weer een tikkeltje corrupter is geworden. Maar dan is er gelukkig altijd nog D’66. Drie partijduiven vlogen stiekem weg zonder officieel gelost te worden. Een staatssecretaris naar haar familiebedrijf Corendon. Een vice-premier naar het altijd gezellige Gaza en daarna vluchtte Ernst Kuipers weg als de wind. Waar is Ernst…? Is er al losgeld geeist? Bel Bromsnor, bel Opsporing Verzocht. Zit-ie soms in de kelder van het Erasmus of loopt ie te winkelen in Singapore op Orchard Road?

Een stelletje gekozen hotemetoten die binnen zes weken wegrennen met de kin diep in de kraag. Over mentaliteit gesproken. De grote leegloop. Je zou er buikloop van krijgen. Diarree’66. En het vertrouwen in de politiek was al gedaald tot het vriespunt. Wordt het niet eens tijd voor een cultuurverandering? Beginnen we gelijk met het afschaffen van de ambtseed en vervangen die door een contract. Een contract waarvan breuk gelijk staat aan landverraad met automatisch 30 jaar gevangenisstraf. En begin meteen maar met het aanpassen van de wachtgeldregeling en de regel met betrekking tot lobbyen aan te scherpen.

Man, man, man, wat een bedorven bestuurscultuur. Gelukkig hebben ze bij D’66 Rob Jetten. Rob Jetten is de Messias. Rob Jetten spreekt op zalvende toon. Rob Jetten is glad. Rob Jetten is de ex-tassendrager van Kaag, Rob Jetten kent geen vliegschaamte, Rob Jetten is klimaat- en energiegeil. Rob Jetten kruipt het liefst in uw meterkast, Rob Jetten is onze klimaatdrammer, Rob Jetten is altijd bruin, Rob Jetten loopt in maatpakken, Rob Jetten verdient €13.000 per maand, Rob Jetten weet niets van windturbines, Rob Jetten interesseert zich niet voor die 50.000 dode vogels per jaar, Rob Jetten vind zichzelf heel belangrijk, Rob Jetten roept dat ie homo is, Rob Jetten z’n haar wordt grijs. Rob Jetten wil iedereen de maat nemen. Rob Jetten is gezakt van 24 naar 9 zetels. Elke verkiezing minder D’66. Zijn we er op een gegeven moment definitief van bevrijd.

Rob ‘Willie Wortel’ Jetten zeikt en zeurt over vergroening en electrificering, hahaha wat een grap. Het stroomnet kan dat absoluut niet aan. We hebben helemaal geen warmtepomp nodig. Als negen miljoen mensen straks tegelijkertijd hun auto opladen kunnen we de voor- en achterdeur van ons huis openzetten. Waait de warmte van de kabels onder de straat zo naar binnen. En over elektrisch rijden gesproken. Straks gaat u belasting betalen over uw loei zware batterijbolide. Allemachtig. Dat wordt een anticlimax. Staat u toch mooi voor (laad)paal. Maar ach, dan heb je ook wat, bijvoorbeeld ‘echte’ groene stroom. Ook al zo’n Rob Jetten dingetje.

Windstroom, zonnestroom, biomassa stroom. Waar is de veel goedkopere kolenstroom gebleven? Als Robje straks minister af is, hoop ik niet dat ie in de directie bij Vattenfall komt. Dan wordt alles groen. En zien wij groen van ellende. Toch benieuwd wat-ie gaat doen. Ik denk koffiejuffrouw bij de KLM op de vlucht naar Rio. Oh nee, wacht. Ik weet nog wel een goede baan voor hem. Een baan om de zon.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers