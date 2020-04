Column: Baard

COLUMN – Ik kijk naar een uitzending van Met het mes op tafel als ik deze column schrijf. Er zit geen publiek, zoals bij alle programma’s.

Maar dit spel heeft best veel van doen met fysiek contact, valt nu op. Presentator Herman van der Zandt heeft handschoentjes aan, evenals de kandidaten. Hij int het vergokte geld niet met de handen, maar met een geldbak die verbonden is aan een lange stok.

Verder volg ik Hermans voorbeeld en laat m’n baard staan. Het heeft bij Herman niets met corona te maken, die had hij daarvoor ook al. Hij heeft een volle baard, maar bij mij zie je die paar donshaartjes amper. Het maakt niets uit. Ik hoef er in ieder geval tot 1 juni niet toonbaar uit te zien. Of eigenlijk tot september niet.

Tot die tijd heb ik geen werk, net als bijna alle andere artiesten. We kunnen niet spelen, de theaters blijven dicht. Maar we kunnen ook niet repeteren, omdat dat niet te doen is met constant anderhalf meter afstand tussen de acteurs. Maar wat als de regels straks versoepeld worden? Aan die anderhalf meter blijven we nog wel even vast zitten volgens de premier. Dat betekent dat wij, ook als de theaters weer open gaan, ons werk nog steeds niet kunnen doen. Toneelspelen op anderhalve meter van elkaar is praktisch onmogelijk, daar zijn de stukken niet op gemaakt.

Dat wordt als een gek stukken herschrijven. Dan komt er een database met toneelstukken die ‘geschikt zijn gemaakt om op anderhalve meter van elkaar te spelen’. De balkonscène uit Romeo en Julia is alvast geen probleem. Moet ‘ie alleen niet naar boven klimmen. En zeker niet zoenen. En de solo-cabaretier kan ook zijn of haar gang blijven gaan. Zelfde geldt voor de solo-zanger of danser. Fijn in een uitverkocht Ziggo Dome. Die is tegenwoordig vol met vierhonderd man. Iedereen anderhalve meter van elkaar verwijderd.

Nee, zonder gekheid. Het echte probleem gaat veel verder dan dit. Veel theaters en productiehuizen staan op instorten en daar moet iets aan gedaan worden. Veel hartverwarmende initiatieven komen vanuit de kunstensector, ik neem aan dat de opperhoofden van dit land dat ook zien. Al zijn die opperhoofden eigenlijk verschrikkelijk tegen alles wat maar met kunst te maken heeft.

De theaters en productiehuizen roepen nu dat ze wel kunnen sluiten als er voor 1 mei geen goed plan komt. Weer een reden voor de regering om toch een uitstapje te maken naar de economische toekomst, al willen ze daar niks van weten, aldus de premier in één van zijn recentste persconferenties.

Het heeft misschien geen prioriteit, oké. Maar als het allemaal achter de rug is, is een toestroom naar de theaters wel te verwachten. Mensen willen weer mooie dingen zien. Dan moeten de plekken waar dat kan er natuurlijk nog wel zijn.

Zo lang ik nog geen werk heb, groeit die baard dus nog wel even door. Ik hoop overigens niet dat ik Sinterklaas kan spelen in november. Dan duurt het wel heel erg lang.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Bas van der Heide. Bas is voornamelijk actief als artiest in Groningen en omgeving. Via zijn website kun je meer over hem lezen. Zijn columns verschijnen ook op anti-influencer.net.

Foto: Bas van der Heide