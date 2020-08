Column: Bas

In Nederland kan een gezellige dag op het strand zomaar omslaan in een dag waarop je met vijf kogels wordt geliquideerd als je iemand aanspreekt op het stelen van een horloge. Koud gemaakt in de bloei van je leven. Bas van Wijk staat symbool voor onze samenleving. We gaan aan verloedering ten onder. Na zoveel jeugdige geweldsdelicten verzuipt Nederland in z’n eigen mui.

Bij een oostenwind is de kans op kwallen het grootst. En als je geen kwal op het strand bent kun je altijd nog burgemeester van Amsterdam worden. Femke Halsema blonk uit van karigheid bij de dood van Bas en plaatste een tenenkrommend gedichtje van de ‘Stadsdichter van Amsterdam’ Gershwin Bonevacia op Instagram. Deze liet zich inspireren door de groep Alphaville met het nummer Forever Young. “Bas had misschien ook wel voor altijd willen leven”, schreef hij knullig. Nou duurt ‘altijd’ wel wat lang meneer de dichter. Maar een 24-jarige gezonde gozer uit Badhoevedorp zit er niet op te wachten om afgemaakt te worden door een rat met een pistool. En al helemaal niet om een Rolex.

Daarbij komt dat falende Fem niet beschikt over de nodige daadkracht om het criminele tij te keren. Het succesvolle plan van preventief fouilleren werd na de dood van Floyd in de ijskast gezet. Er moesten eerst gesprekken komen met de politie. De lafheid ten top. Maar ja, zo’n moord op een roomblanke man is natuurlijk niet interessant voor links. Als Bas een kleurtje had gehad dan was ons land te klein geweest. Stonden er meteen vandaag 15.000 BLM’ers op de Dam met hun vuist omhoog. Dan zou Femke haar slavenbutton opspelden en ging Akwasi weer roeptoeteren dat hij Zwarte Piet in elkaar zou trappen. Maar nu heerst er doodse stilte. Er was een kort nieuwsbericht in de media en dat was het wel. “Waar is al die ophef nu”, twitterde Geert Wilders. En gelijk heeft ‘ie. Laat die demonstratie op de Dam vandaag maar gaan over de echte BLM; Bas Lives Matter.

Als het zomer is gaan de putdeksels van de riolen en kruipen de ratten eruit. Deze plaag is nu neergestreken op de Nederlandse stranden. In Scheveningen wordt een 19 jarige jongen doodgestoken. Op de Pier. Op klaarlichte dag. De Nederlandse kuststrook lijkt op een oorlogsgebied. Agenten draaien overuren. Waar het hier gaat om veelal Nederlandse pubers met drugs en geen opvoeding, terroriseren Noord-Afrikaanse criminelen de Belgische kuststrook. Ik heb het al eens eerder gezegd. Dump die strandhooligans op de Rottumerplaat. Laten ze elkaar daar maar afmaken. En de laatste ruimt alles op en doet het licht uit.

Wat doe je als er weer iemand is afgeslacht als gevolg van politiek beleid zoals ‘open grenzen, fopstraffen, massa-immigratie, gebrek aan handhaving, weigeren om preventief te fouilleren enz..”. Dan verklaar je die iemand tot held. Maar Bas was geen held. Bas sprak gewoon iemand aan. Als goed Nederlander. Volgens het achtste gebod; “Gij zult niet stelen”. Als iemand aanspreken al een heldendaad is, dan zegt dat genoeg over de staat van onze samenleving. Soms denk ik dat er geen hoop meer is. Kijk ik in een donker gat dat toekomst heet. Zie ik geen licht meer aan het einde van de tunnel. Bewaar mijn lampje dan maar voor Bas. Omdat hij is geworden wat hij niet had willen zijn. Ons lichtend voorbeeld.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers