Column: Batman, Superman en Marco Kroon

COLUMN – Na een korte Netflix-sessie kwam ik zaterdagavond al zappend uit bij RTL.

Aan de talkshowtafel van Humberto werd het overlijden van de Queen volledig uitgehold. Toen daar uiteindelijk geen zinnig meer woord meer over te zeggen viel (verslaggeefster: ‘ik sta in hartje Londen en het is hier heel druk’) was het de beurt aan Waldemar Torenstra en Marco Kroon. Ter info: Waldemar Torenstra is een Nederlands acteur, Marco Kroon werd ooit gezien als oorlogsheld maar is tegenwoordig bekender als woeste wildplasser. Kroon zal van die reputatie geen moment wakker liggen, zaterdag werd duidelijk dat er een film in de maak is over zijn leven. In ‘De Vuurlinie’ speelt Torenstra Marco, voor de geloofwaardigheid gaf Waldemar zaterdag meteen even een spoedcollege Defensie. Conclusie: je kunt Waldemar Torenstra prima op missie sturen naar Afghanistan, hij weet alles wat je moet weten om de vijand te verrassen. Een bermbom onschadelijk maken? Dat kun je gerust aan hem overlaten. Een luchtdoelraket afvuren? Geen probleem. Waldemar Torenstra zou het niet slecht doen als Commandant der Strijdkrachten, zoveel is sinds zaterdagavond zeker.

Kroon hing er wat onbeholpen bij, hij had nauwelijks tekst. Het valt natuurlijk ook niet mee om iets zinnigs te zeggen over je eigen levensfilm. Je kunt moeilijk de verhaallijn gaan ontkrachten. Aan tafel werd gelachen toen het geweldsincident uit 2019 ter sprake kwam, waarbij Kroon een kopstoot gaf. Het was carnaval, Kroon droeg een kikkerpak. ‘Ik zat niet helemaal in die kikker, maar er half op, hier hield ik hem vast’. Kroon had het kikkerpak ook meegenomen naar de rechtszaal en daar ter plekke aangetrokken, als bewijs dat zijn geslachtsdeel nooit zichtbaar kon zijn geweest – getuigen beweerden dat hij zijn geslachtsdeel aan een agente liet zien. Daarna ging het weer een tijdje over de periode dat Kroon nog een held was; de man die met gevaar voor eigen leven de Taliban aan zijn vork had gespiesd. De man van de grote missies, de man die in 2009 de hoogst mogelijke onderscheiding kreeg voor zijn heldhaftige optredens.

Ik moest ineens denken aan The Art of DC: de tentoonstelling over superhelden die ik een dag eerder had bezocht in het Forum. Naast de originele kostuums van Batman en Superman is er vast nog wel ergens wat ruimte over voor een kikkerpak.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Derek Hogeweg. Derek is programmamaker bij OOG Radio en fanatiek wielrenner. Zijn columns gaan over uiteenlopende onderwerpen. In alle gevallen betreft het de mening van een lange man.

Foto: Couleur/Pixabay