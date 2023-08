Column: B&B Vol Liefde

COLUMN – Oh gut, oh gut, het is komkommertijd. We slepen ons door de vakantie, staan in de rij bij de afhaalchinees en eten lekkende ijsjes in de Efteling. Oh wacht, we kijken natuurlijk ook naar B&B Vol Liefde. Da’s ongemakkelijke kromme tenen televisie.

Neem Marian uit Portugal, 68 jaar met kunstwimpers en een strakke Botox-blik. Zoekend naar een man tussen 55 en 68. Zo te zien heeft ze er genoeg afgewerkt, maar dit geheel terzijde. Marian heeft behalve een leuke hoed ook de broek aan. Ze gebruikt haar kwijlende minnaars als minderwaardige slaven. Da’s slim van Marian. Eén knipoog met haar valse wimper is genoeg om ze de tuin te laten aanharken, boodschappen te halen en het zwembad te kuisen. Die Marian toch. Toppunt van emancipatie. Zij is de meesteres die haar B&B-mannen het liefst met de zweep afranselt. Een weekje Marian en je wilt op je knieën terug naar je ex-vrouw met haar krulspelden, behaarde oksels, grote oma-onderbroek en bloemetjesjurk. B&B vol liefde, ja hoor ammehoela.

Het absolute kijkcijferkanon is Walter uit Frankrijk. Man, man, man, daar heb je de Tantraman. Walter is volgens zichzelf niet zo ‘spieruweel’ en ook best wel ‘simpel’. Ja, dat klopt hoor. Walter is een beetje van het padje af. Zonnevlechten, wichelroedes, tempel-healings, minimaal 8 seconden lang knuffelen en het vinden van je ‘purpose’. Oh ja en vergeet de Tantrische dans niet. Het is een warboel van geestelijke verruiming. Je zou er bijna een burn-out van krijgen.

Neem bruisende Alexandra. Gaat huppelend door het leven. Alexandra heeft voor haar bezoek aan de Tantraman een grote dikke houten penis meegenomen voor haar ‘verruiming’. Ik vraag me serieus af voor welke verruiming. Voorts een schapenvacht om op te slapen en een steen voor onder haar kussen. Blijkbaar heeft ze ergens een hard hoofd in. Corine, ook een B&B-vrouw van Walter, krijgt een healing. “Mijn buik is sowieso een gevoelig punt, daar zit na drie operaties best wat schaamte op.” Nou, laat dat maar aan de Tantraman over. “Ik wil liefde aan haar buik geven, dan kan ik meer Corine ontdekken.” Z’n hand zweeft boven de rand van haar slipje. “Lieve buik, dit is liefde voor jou. Sorry buik.” Corine krijgt tranen in d’r ogen. Van ontroering? Welnee! Ik denk dat ze haar buik vol heeft van die geile goeroe.

Je vraagt je verbijsterd af waarom zoveel zweefteven zo makkelijk te beïnvloeden zijn. Er zit namelijk veel Tantratuig tussen de echte meesters. Ze bouwen een vertrouwensrelatie op en duiken dan plotseling op hun slachtoffer. En dat allemaal omdat Tantra de seksuele energie zou omzetten in een soort levenselixer. Toch blijven veel dames terugkomen omdat ze denken dat ze worden ‘behandeld’. Er gaat blijkbaar geen lampje branden na veertien-dagen tongzoenen, tepelzuigen, anuswrijven of energetisch wippen.

En toch is er een prima alternatief. Ga op een cursus boomknuffelen. Samen met mij de natuur in. Krab op uw eigen kruin en zoek een lekkere stam uit. Sla uw armen er stevig omheen. Niet te lang schuren, anders schiet u wortel. U bent in veilige handen. Want ik ben godzijdank geen Tantraman maar een gewone takkencoach.

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

