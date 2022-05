Column: Bedeltournee

COLUMN – Even een streep zetten door 1115. Er zijn maar liefst 1675 kinderen slachtoffer geworden van staatsontvoeringen. Dus nadat het toeslagenschandaal al tot de val van Rutte III had geleid zijn er nog steeds kinderen van hun ouders geroofd. Het is om gek van te worden dat we deze stuntelaars niet kunnen neersabelen tijdens de verkiezingen. Bloeden zullen ze. In Nederland. Dit godvergeten kapotte grafland.

Natuurlijk is dit probleem al veel ouder dan heel die toeslagenaffaire. Hoelang is er al niet gerommel en gerotzooi in de jeugdzorg. Kinderen worden met leugens en chantage bij hun ouders weggeroofd door bewijsbare leugens en chantage van gezinsvoogden. Die met een uitgestreken smoelwerk zeggen; “Als je naar de voedselbank gaat ben je niet in staat voor je kinderen te zorgen. Omgang gaat niet door.” Hoeveel pijn kan een moederhart verdragen. Vooral als rechters altijd de kant van jeugdzorg kiezen. Zonder ook maar iets van onderzoek. Zonder enig empatisch vermogen. De zoveelste moeder alleen achterlatend. Verscheurd van haar kinderen. Moedeloosheid door moederloosheid. Stervend van verdriet. Met woede in iedere vezel. Wanhopige vrouwen met nul rechten. Maar laten we eerlijk zijn. Er zitten ook incompetente ouders bij die nooit aan kinderen hadden moeten beginnen. Die kregen ‘toevallig’ ook toeslagen. Aangezien 90% van Nederlanders leeft op toeslagen. Maar Omtzigt en Leijten hebben al genoeg gevallen laten zien waar het willekeur troef is.

Zal je toch verdomme maar gebeuren dat je door zo’n slappe hotemetoot van een ambtenaar zonder nadenken op een lijstje wordt gezet. Dat de volgende dag je kind wordt geroofd zonder mededogen. En zie het dan maar eens terug te krijgen. Gelukkig is daar Rutte. Rutte belooft beterschap. Rutte belooft kinderen terug te halen. Rutte belooft je de wereld en de maan. Miljarden euro’s aan de start van z’n 4e kabinet. Maar door de oorlog in Oekraïne is de portemonnee net als Kiev snel plat. Dat wordt bedelen. Samen met bedelvrouwtje Kaag. Samen handjes ophouden. Samen voor een aalmoes de Tweede Kamer rond. Eerst klotste de poen tegen de plinten. Nu heerst er droogte. Uitgeputte euro’s. Verdampte geldwaardes. Rutte en Kaag op bedeltournee. Samen met accordeon en fooien-pet. Mopjes zingen voor wat centen.

Kijk daar loopt Rutte. Met de kin diep in de kraag. Hij schaamt zich voor de overvolle centra voor asielzoekers. Wij hebben ook plaatsvervangende schaamte. Zo langzamerhand keldert keihard onze persvrijheid en ontstaan overal tekorten. Een tekort aan politie en een tekort in de zorg. Een tekort aan chauffeurs en conducteurs bij het openbaar vervoer. Een tekort in de schoonmaak-branche en een tekort aan supermarkt personeel. Een tekort aan energietransitie en een tekort aan hoveniers, kwekers en tuinders. Een tekort aan zonnepanelen-monteurs en ijsjes-verkopers. Een tekort aan huizenbouwers en tentenopzetters in Ter Apel. Een tekort aan tv-persoonlijkheden als Johan Derksen en een tekort aan duizendurenkaarsen. En we hebben een tekort aan daadkrachtige politici. Die Zelensky een warme hand geven en zich niet verschuilen achter een beeldscherm. Zo is het toch Mark..? Voor je het weet denken ze dat Wopke Hoekstra onze premier is.

