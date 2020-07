Column: Beschonken komkommer

COLUMN – Ik ben positief ingesteld. Het glas is bij mij altijd halfvol. Maar de laatste tijd ben ik depri. Gedegradeerd van een gekleurde bril naar een zwartkijker.

Ik schreef al eerder dat ik in november de straat op wilde als Zwarte Piet. Nou dacht ik deze week Akwasi te vragen om tegen die tijd met mij de daken op te gaan. Ben ik opeens toch bang dat ik voor racist wordt uitgemaakt. Maar het leek me een stoer plan in het kader van de verbinding. Tegenwoordig draait alles om verbinden. Zelfs als je als Zwarte Piet in je gezicht wordt getrapt moet je blijven verbinden. Al is het maar op de Spoedeisende hulp van een ziekenhuis.

Ik zou Akwasi de fijne kneepjes van het pietenvak kunnen bijbrengen. Want als dingen eenvoudig lijken zijn ze vaak erg moeilijk. Ik bedoel, laat je maar eens zakken door een schoorsteen terwijl beneden de open haard brandt. Ik denk dat Akwasi een hele goede Piet zou zijn. Gezien zijn Dam presentatie is hij een gedreven man. Een volhouder. Een bijter. En een voorbeeldfunctie voor iedere luie Zwarte Piet. Want eerlijk is eerlijk. Veel Pieten doen de rest van het jaar niet bijster veel.

Akwasi zou carrière kunnen maken als rappende hoofdpiet. Eventueel samen met Ronnie Flex. En dan kan die inmiddels werkloze Wilfred Genee het Sinterklaasjournaal presenteren. Misschien kunnen we die naam oppimpen in ‘Sint Inside’. Hoe leuk is dat. Zelfs die baardapen van Gillete en de hamsterwangen bij Albert Heijn zouden ‘Sint Inside’ weer gaan sponsoren. Misschien dat we Johan Derksen en Akwasi samen kunnen laten ontbijten in witte badjassen. Zoals destijds Frank Rijkaard met Rudi Völler meededen aan de reclame der verbroedering: “Alleen met echte boter krijg je ze weer aan tafel”. En geloof me. Zwart zou opeens staan voor vet, gaaf en cool. Soms liggen de antwoorden zo dicht voor je neus dat je ze niet ziet.

Wij leven momenteel in een land dat geen grappen meer kan verdragen. Dat moet Farid Azarkan van Denk ook hebben gedacht. Met zijn onbeholpen Turkse trotsheid schold hij SP Lilian Marijnissen uit voor ‘Beschonken komkommer’. Net nu Lilian er zo dottig uitzag in der groene jurkje. En dat allemaal tijdens een kamerdebat over racisme. Manmanman straks staan er 10.000 komkommers op de Dam te protesteren met een mondkapje.

Sinds Hugo de Jonge bezig is met zijn mediaoffensief ben ik gestopt met de Valium. Zodra ik hem zie, vallen m’n ogen vanzelf dicht. Hij kan beter op z’n handen gaan lopen. Zijn laarzen spreken meer tot de verbeelding dan dat saaie gewauwel uit die CDA mond. Nu heeft onze gladde schoenenkoning ook nog Ali B gestrikt voor z’n eigen campagne. Dan is de nood wel heel erg hoog. En ja als de Jonge lijsttrekker wordt dan stemt Ali op het CDA. Wat een aanwinst is dat. Ali B, hé is dat niet de knuffel Marokkaan met die racistische grap van; “Als ik wist dat er zoveel negers in de zaal zaten had ik m’n schoen wel gezet.” Onze zwarte medemensen sloegen zich op de knieën van het lachen.

De wereld zit vreemd in elkaar. Heb je heel je leven een goede relatie met je huisarts. Straks maakt de zorgverzekering uit welke dokter of specialist je krijgt. Zeg maar dag tegen de vrije artsenkeuze. Allemaal dankzij cowboy Hugo. Over beschonken komkommers gesproken…

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers