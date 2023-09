Column: Bloody Hell

COLUMN – Het merendeel der hedendaagse Polderlanders heeft er nauwelijks notie van, reeds afgestorven en voorafgaande landslieden hebben de berekensom ook niet en nooit op het krijtbord of schoolboekjes zien staan. Uitgedrukt in kubieke deciliters was het best wel een aardig plasje vol, als het tenminste netjes afgetapt geweest was en niet als vloeibare mest verspild zo moeder aarde in gelopen was..

Driehondervijfentachtigmiljoen (385.000.000) liter, dat is een beste slok op een borrel, en dat in zeven jaar tijd en dan alleen de toppers meegerekend die in een periode van van slechts zeven jaar tijd vochten om een plaatsje in het totaal klassement.

Omgerekend per persoon deed Nederland het niet barre slecht, met een kleine 245.000 mensen maar verdween ze na zes jaar uit de ranglijst. De USA drong zichzelf na vier jaar vooraan met een aantal van 418.000 en had het kikkerlandje aan de Noordzee daarmee met gemak ingehaald, op de voet gevolgd door GB, die met 450.000 een hogere score binnenhaalde.

Maar… dat was nog niets vergeleken met het toenmalige Nederlands Indie, dat was met 4.000.000 echt wel koploper in de competitie! Helaas is er altijd weer een baas-boven-baas leerde mijn moeder-zaliger me altijd, en dat was toen ook al zo.

Polen deed met 5.600.000 ook een fikse duit in het zakje terwijl Duitsland met 8.800.000 zijn concurrenten ruim passeerde en daarmee op de derde plaats eindigde. Nummer twee was – heel verrassend – China die grof uitpakte met 20.000.000 maar de absolute topper en leider in het totaal klassement was de USSR met maar liefst 24.000.000 – vierentwintigmiljoen!

Dat leerden wij toen en ook nu (nog) niet, daar weten we nauwelijks iets van. We denken dan wel dat we iets weten maar echt kennis hebben van de bloedige top-twintig van ’39-’45? Nee, niet echt!

Eigenlijk onvoorstelbaar hoe on-wetend we zijn en ook gehouden worden maar tegelijkertijd onszelf schromelijk overschattend inschatten. Wie steekt de vinger even op om te zeggen dat het voor hem/haar/het/ dan wel onzijdig-creatuur gesneden koek is? Dat gerekend over zeven oorlogsjaren – telkens gerekend vanaf september – miljoenen mensen op het slachtveld verspild en tot bodemverbeteraar verwerkt zijn? Wie?

Onvoorstelbare aantallen… in zeven jaar tijd verloor de USA 418.000 mensen, omgerekend zo’n 5.000 mensen per maand! De USSR als absolute klassementsleider ging daar ruimhartig overheen en zette hier 285.000 !! mensen per maand tegenover.

Dat was toen, in zeven jaar oorlog, best wel een pittige score .. maar hoe is dat NU dan?

Oekraïne heeft in de afgelopen 19 maanden !! met 500.000 mensen de score van de USA van totaal 7 jaar op z’n sloffen gepasseerd, zelfs GB daarmee behoorlijk op achterstand gezet. Met een zakjapanner van de Action valt voor elke welwillende met gemak het maandgemiddelde te berekenen en als ze dan toch aan het tip-toetsen zijn is het aantal liters verspild bloed ook zo te berekenen.

Gemiddeld heeft de mens 5 liter bloed wat voor Oekraïne neerkomt op zo’n twee en een half miljoen (2.500.000!) liter, omgerekend iets van 131.500 liter bloed dat per maand de bodem in gedropen is en vruchtbaar gemaakt heeft, terwijl daarbij een kleine 15.000 in het oosten reeds vanaf 2014 en vooraf verspilde aantal mensenlevens nog niet eens is meegerekend…

Bloody Hell…!

Over de auteur

Deze column is geschreven door Bert van Vondel. Bert is vrijdenker en oprichter van Stichting Vredesonderwijs Nederland. Als gastdocent geeft hij lessen in vredesonderwijs op basisscholen en middelbare scholen door heel Nederland. Bert schreef diverse boekwerken onder het pseudoniem van o.a. Fre Morel en Bertus Blommink.

