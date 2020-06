Column: Boa

COLUMN – Minister Fred Grapperhaus van justitie en veiligheid vindt het maar niks dat boa’s uitgerust moeten worden met wapenstok en pepperspray.

Zijn vrouw Florentine houdt ook niet van boa’s. Die kriebelen teveel op haar schouderbladen. Maar ja, beter iets dan niets. Want Fred heeft geen tijd om te kriebelen. Hij kietelt in IJmuiden coronatuig onder hun kin. Fred laat liever boa’s het ziekenhuis in slaan. Weekdieren zijn er genoeg in IJmuiden. Weekdieren hebben geen ruggengraat. Fred is zo’n weekdiertje. Fred beseft maar niet dat de maatschappij bloedstollend is veranderd. Dat de jeugd van ‘heitje voor een karweitje’ alleen nog te zien is in het Polygoon-journaal. Was Fred maar de Fred Flintstone van Den Haag. Had Fred maar enige associaties met het stenen tijdperk. Toen sloegen ze tenminste nog met een knots op je kop. Yabba Dabba Doo.

Het probleem zit ‘m vooral in de uitstraling. Halverwege de jaren ‘90 werden mensen met een Melkert-baan aangesteld als boa. Kijk daar ga je al. Ad Melkert zag er nou niet bepaald uit als Badr Hari en had ook niet het charisma van Sylvester Stallone in Rocky. Ad was niet moeders mooiste en keek daarbij net zo zuur als een pot Elly Lust augurken. De naam Melkert loskoppelen van de boa is dus een must. Deze ongeschoolde handhavers hebben het al moeilijk genoeg.

Ik bedoel maar. Word je ‘s ochtends wakker realiseer je je opeens ‘ik ben een boa’, Een bijzonder onbenullige ambtenaar. Je had nog gehoopt dat je uniform alle twijfel zou wegnemen maar op social media roepen ze dat je beter past in een trainingspak van de Wibra. En dat je nog net geen echte mongool bent maar wel een hersenloze nepagent. Een lulletje rozenwater met een IQ van 65. En dat je maar beter niet in je eigen ogen kan spuiten met die pepperspray. Man man man zetten ze je zomaar als handhaver in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Dan moet je echt een boa constrictor zijn om te overleven. Oh wat ben je blij dat je ‘s avonds nog een kuiltje kunt maken in je eigengemaakte stamppot. Maar vooral dat je zelf niet in elkaar bent gestampt.

Van alle boa’s ondervindt 40 procent elke maand fysiek geweld. Ze worden geslagen geschopt gebeten en bespuugd. Je zult maar een boa zijn. Elke dag weer worden uitgescholden met “krijg de kanker”. Dan ga je ‘s ochtends toch minder vrolijk als papa boa naar je werk. Uitgezwaaid door mama boa met op haar arm baby boa. “Succes schat, tot vanavond…!!” En als je alles hebt gehad gaat ook van Vollenhoven zich ermee bemoeien. De laatste van de Gevleugelde Vrienden die nog niet is opgestegen. “De bijna 25000 boa’s moeten deel van de politie worden en hun veiligheid is ook in gevaar”, aldus Pieter.

Ik weet het nog beter gemaakt. We transformeren elke boa in een RoboCop. Het enige wat je nodig hebt is wat staal en kruipolie. De RoboCops gaan keurig opgepoetst de orde handhaven. Niet met wapenstok of een lullig spuitbusje. Maar uitgerust met een AK-47, een Browning 7.7 mitrailleur, wat handgranaten en natuurlijk een Uzi voor de finishing touch. Zullen we eens zien wie hier de baas is. Wedden dat het rustig wordt op straat…?

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers