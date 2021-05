Column: Boevenwagen

COLUMN – Het land staat in brand, maar onze politieke vrienden debatteren er vrolijk op los.

In een spoeddebat rommelt de Tweede Kamer zich een weg door de notulengate. Of denken sommigen stiekem aan meeregeren. De figuren in vak K zijn demissionair en oh wat hebben ze elkaar hard nodig. De narcisten, de leugenaars en de bedriegers. Klagende Kaag, Rellende Rutte, Warrige Wopke. Onze Haagse pantoffelhelden. Laat Wilders de boevenwagen maar vast voorrijden. Dit stel is goed voor tien jaar eenzame opsluiting. De firma list en bedrog. Dat wordt nog gezellig. Afvallen op een water en brood dieet.

Op 1 april, z’n bijna dood en begraven dag, speelde Mark het spelletje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wie mag ik een kusje geven. Om z’n as draaiend, stiekem loerend tussen z’n wimpers en met z’n rechterwijsvinger naar voren. Zo draaide hij rond Lilianne, Sylvana, Carolien en Lilian maar bleef stilstaan bij Sigrid. Ziehier de opbloeiende liefde. Ziehier het heimelijk gesloten huwelijk tussen Rutte en Kaag. De ringen zitten weer in het doosje. Bruidsjonker Wopke en Klimaatgekkie Jesse droegen de sleep tijdens de stoet der stoethaspels. De huwelijksakte is reeds getekend inclusief een innige omhelzing.

Vergeten is het bedrog en de smoezen. Vergeten zijn de moties van afkeuring en wantrouwen. Toch ben je nooit veilig bij Kaag. Maar Mark is gewoon te verliefd. Die denkt dat je met een heks in bed nog steeds een sprookjeshuwelijk hebt.

Het notulendebat was dus donderdag en men noemde het ‘therapeutisch’. Ja, dan vraag je je af waar je naar zit te kijken. Naar Wouter Koolmees bijvoorbeeld. Wouter is niet blij. Wouter kijkt niet blij. Wouter is absoluut helemaal niet blij met Helma Lodders. Hij houdt net als Rutte niet van ‘activistische woordvoerders’. Hoort dan, ons sneue duo. Iedereen die professioneel z’n werk doet is volgens de heertjes een activist. Misschien kan Wouter Koolmees zichzelf eens goed sensibiliseren.

Lodders heeft inmiddels een ‘auf wiedersehen’ brief ontvangen en daarmee ook een hele verre functie elders gekregen. Burgemeester van Rottumeroog wel te verstaan. Als het aan de VVD lag hadden ze haar het liefst naar de maan of hel gestuurd. Omdat ze twee keer in haar elf jaar werk kritisch was. En dan was er nog het vrouwen gebabbel. Manmanman, al die babbelende vrouwtjes. Je pist zowat in je broek van het lachen. De Tweede Kamer gaat steeds meer op een dameskapsalon lijken met verknipte hoofdjes op het spreekgestoelte. En toen Anne Kuik en Sophie Hermans eindelijk uitgebabbeld waren bleek dat ze niks hadden gezegd. Geen woord over de slachtoffers van de toeslagenaffaire die op 1 mei naar de beloofde 30.000 euro konden fluiten. Geen woord over mensen die aan lager wal raakten en gewoon geen uitweg meer zagen. Tot zelfmoord aan toe.

En als in een droevig einde verscheen ook nog de staatssecretaris van financiën Alexandra van Huffelen. Ze was gekleed in een jurk die leek op een televisie testbeeld. Van Huffelen ziet eruit als een kruising tussen een CliniClown, Alice in Wonderland, De bruid van Frankenstein en de permanente winnaar van de jaarlijkse wedstrijd ‘Tegen de Wind in Fietsen’. Haar nieuws kwam hard aan. “De compensatie voor de slachtoffers toeslagenaffaire loopt volledig vast…”Zou die boevenwagen wel groot genoeg zijn…?

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers