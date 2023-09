Column: Boodschappen

COLUMN – Nou moe, wat hoorde ik nu op Radio 1? “Alles wordt alleen maar duurder.” We betalen ons scheel aan allerlei producten. Ga maar eens boodschappen doen. Teringduur. Waar ik eerst een volle kar had voor honderd gulden, is het nu zo’n plastic kuttasje van vijftig euro. Mensen, mensen, wat een boodschappen-lijdensweg. En dan roepen klanten ook nog hard naar de caissières dat alles zo reteduur is. Alsof die er wat aan kunnen doen. Anders zaten ze niet achter de kassa.

Boodschappen doen is voor de rijken. De armen staan zelfs rood bij de voedselbank. Rijken kunnen in hun eentje hun elektrische auto opladen. Armen delen samen een rammelende bakfiets. Rijken kopen hun eigen oud belegen kaas. Armen ruiken aan hun voeten en proeven oud belegen tenenkaas. De verschillen worden steeds groter. Bij de Poiesz is het voordeel feest van Page toiletpapier. Een pak van maar liefst 40 rollen. Normale prijs 28,33 euro. Nu 10 euro. Ongelooflijk. Elke rol is spiksplinternieuw. Geen ouwe poepresten te vinden.

Ik besloot het na een portie hachee eens te controleren. Na drie keer doortrekken waren er al 38 rollen doorheen. Kon ze na het vegen niet meer terugvinden in de pot. Het papier is zo alle-Jezus flinterdun dat het zich ergens tussen m’n bilnaad had genesteld. Door de luchtkussentjes stuiter ik bij het zitten wel tien keer op en neer. Mensen vinden mij vaak een draaikont.

En dan die door A.H. ingevlogen groente en fruit. Vliegtuigen vol asperges uit Peru, snijbonen uit Marokko, witte druiven uit Brazilië en watermeloenen uit Zuid-Afrika. Wat is er mis met boer Keuterleut uit Grunn. Wat is er mis met die 53.000 Nederlandse boeren. Lidl? Jumbo? Aldi? Albert wie? Bij de boer koop je eerlijke, verse, smaakvolle en betaalbare producten. Dus ff opslaan in je bovenkamer; ‘geen geouwehoer, kies voor de boer’.

De komkommers zijn momenteel 72 cent. Daar heb ik dus geen fuck aan. Leugenaar Rutte maakt precies de verkeerde dingen goedkoper. Bij Appie zelfs 2 komkommers voor 1 euro. Een aanbieding uit de hemel. Jongens, jongens, snel een paar miljoen komkommers kopen die ik elk jaar opvreet. Bespaar ik bakken geld. Straks eindelijk een Porsche voor de deur. Oh ja, de dames hebben ook een favoriete activiteit met een komkommer. Die weten er ook wel raad mee. Vooral met een niet te dikke. Komkommerschijfjes maken en op je gezicht leggen. Wachten tot de sappen hun werk doen… Ik zie trouwens mogelijkheden. Geef een komkommer samen met twee tomaten in geschenkverpakking en noem het de ‘gezonde knuffelpenis’. Knuffelpenissen zijn bijzonder populair tegenwoordig. Nu nog een prijs-verlaging voor sigaretten, drank, vlees, zuivel en benzine. Dan kan het leven weer worden geleefd.

Trouwens al die ongezellige supermarkten, grote BAH… Vroeger (toen de lucht nog schoon was en de seks vies) had je de SRV-man. Voor al uw boodschappen aan huis. Praatje, mopje, behulpzaam en lekker sociaal. Hij wist hoe u heette, uw verjaardag en de naam van uw huisdier. Dat was nog eens boodschappen doen. Wat zong het Cocktail Trio ook alweer? “Leve de man van de SRV van je hieperdepiep hoeree!”

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers