Column: Brug

COLUMN – Deze zomer kun je met de Duitse hogesnelheidstrein rechtstreeks van Leer naar München. Leuk, nu alleen die brug nog even repareren.

In goed twee uur van Groningen naar hartje Hamburg; dat zou makkelijk moeten kunnen. Het spoor ligt er al. Misschien zijn er in Nederland nog wat aanpassingen nodig, maar het Duitse traject is gemaakt voor hoge snelheden. Of het interessant is? Ja, dat denk ik wel. Niet alleen vanuit toeristisch perspectief. Hamburg is, na Berlijn, de grootste stad van Duitsland. De agglomeratie Hamburg telt zo’n vier miljoen inwoners. Dat is ruim vier keer Amsterdam.

De plannen voor een hogesnelheidsverbinding tussen Groningen en Duitsland zijn niet van gisteren. Concreet zijn er op dit moment twee dingen die dwarszitten: de politiek en de spoorbrug bij Weener. Aan dat laatste wordt hard gewerkt. Met een beetje geluk is de nieuwe brug in 2024 klaar. Dan is de busreis van Bad Nieuweschans naar Leer niet langer nodig.

De politiek is wat lastiger. Diverse bewindslieden hebben het belang van een snelle verbinding onderstreept, maar niemand lijkt de knoop te willen doorhakken. Terwijl: als dit Amsterdam was geweest, dan hadden we die verbinding al lang en breed gehad. Kijk maar naar de Thalys. De politiek wil best investeren, maar Groningen heeft gewoon te weinig prioriteit. Groningen – met uitzondering van de stad – is niet het walhalla van de werkgelegenheid. We hebben een ziekenhuis, een station, en er is een vliegveld waar af en toe een vage charter land. Dat is het wel zo’n beetje. De overheid kijkt niet verder dan de Randstad. Zodra de hogesnelheidstrein Winschoten aantikt, is er ineens ook budget voor een spooraanpassing tussen Groningen en Amsterdam. Let maar op.

Hebben we die trein écht zo hard nodig? Nee. Maar een vliegtuig dan wel? Ook niet. Een auto? Ja, is wel handig. Maar met het huidige ontmoedigingsbeleid is autorijden over tien jaar ook voorbij. In ieder geval op fossiele brandstoffen.

De trein is zo verkeerd nog niet. Zeker als het gaat om binnenlandse reizen, zoals van Leer naar München, is de trein een prima optie. Snel, comfortabel en een stuk milieuvriendelijker dan een Boeing. Qua tijd wint de trein het verrassend vaak van een vliegtuig. Het gehannes op luchthavens blijft voorlopig spelbreker. Voor een treinreis hoef je niet vier uur eerder te komen opdagen.

Ik zie het wel voor me: met driehonderd per uur door de Groningse graanvelden, langs de Duitse windmolens en via Oldenburg naar Bremen en verder. Een weekendje Kiel? Of Flensburg, aan de grens met Denemarken? Binnen vier uur kun je er staan.

Maar dan moet er wel wat veranderen.

De politiek zal Groningen hoger op de agenda moeten zetten. De tijd van F1-races binnenhalen is voorbij. Stop maar met die al die prestige en pak voor de verandering je realistische bril uit de kast. Er is leven na Schiphol.

Leuk hoor, die mooie woorden. Al dat debatteren zal in ieder geval goed geweest zijn voor de koffieconsumptie. Eigenlijk had ik even uit moeten rekenen hoeveel uur er over dit onderwerp is vergaderd, en hoeveel retourtjes Bremen dat hadden kunnen zijn. Of hoe snel de spoorbrug bij Weener vervangen had kunnen worden. Zoiets hoeft natuurlijk geen tien jaar te duren. Stel dat morgen de Van Brienenoordbrug zwaar beschadigd, dan laat je het verkeer toch ook niet tien jaar omrijden via de binnenstad van Rotterdam?

Loze beloftes hebben we nu wel genoeg op voorraad. Het is tijd voor actie. Anders blijft een snelle trein ook straks, ondanks de nieuwe oeververbinding, een brug te ver.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Derek Hogeweg. Derek is programmamaker bij OOG Radio en fanatiek wielrenner. Zijn columns gaan over uiteenlopende onderwerpen. In alle gevallen betreft het de mening van een lange man.

Foto: Derek Hogeweg