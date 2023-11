Column: Budel

COLUMN – En dan schakelen we nu rechtstreeks over naar het wereldberoemde dorp van Nederland, namelijk Budel.

Even gas geven over de A2 richting het Limburgse Weert en je praat opeens Budels. Lachen toch…? Budel heeft alles. Op de Budelse markt staat het prachtige Budel Schepenhuis-museum, er is een Budel-Jumbo een Budel-Kruitvat een Budel-azc met Budel-asielzoekers. Heel veel Budel-asielzoekers. En dat zijn geen lieverdjes. Budel is zeg maar het Brabantse Ter Apel. Jumbo-baas Frits van Eerd, zelf ook geen lieverdje, krijgt er een supermarkt-rolling van.

Wat eerst een hap uit een broodje en een lik uit een jampot was, stappen de zandhappers nu met tassen vol naar buiten. Daarbij gebruiken ze grof geweld. En dat niet alleen. Deze wandelende testosteronbommen zitten met hun woestijn fikken aan jonge Budelse meisjes. Aanranden heet dat. Het mooie pittoreske Budel is verworden tot een Budelse nachtmerrie met 1.500 veiligelanders op het terrein van de voormalige Nassau-Dietzkazerne.

Het wordt dus de hoogste tijd voor een held. Een man van staal. Een soort Budelse Batman. Solliciteren is onzin. Een beetje held valt vanzelf uit de lucht. Deze kwam zag en overwon. Zijn naam? Leuken. Harm van Leuken. De 007 van Budel. Harm is vrijwilliger bij de PVV en zijn gouden uitspraak luidt: “Tuurlijk ben ik geen racist, ik eet gewoon shoarma.” Harm heeft een burgerwacht opgericht. “We controleren op winkeldiefstal, inbraken en handtastelijkheden.” Voor het eerst heerst er jubel in Budel. Visite gaat weer ‘achterom’ in plaats van aanbellen bij de voordeur en het touwtje hangt weer uit de brievenbus. Daarom zijn ze blij. Blij met hun Budelse Harm. Want iemand moet toch overweg kunnen met de sociale korte lontjes.

Maar het probleem zit hem natuurlijk in het feit dat de maatschappelijke kruitvaten veilig ver weg van de randstad zijn neergezet zonder voldoende ondersteuning om de bijbehorende overlast te voorkomen. Budel heeft geen rijk politiebudget. Budel heeft bromsnorrren op varkens. Bewapend met pijl en boog. Budel is een klein beetje van alles van gisteren. Als nou de overheid wat meer werk maakt van de overlastbestrijding zijn de burgerwachten overbodig en hoeft de NPO ze niet langer belachelijk te maken op de nationale televisie.

Zoals bij Khalid & Sophie. Kromme tenen-tv van de bovenste plank. Het duo K&S is overtuigd van hun eigen correctheid al gaat dat ten koste van anderen. Ziende blind en horende doof. Kijk die Sophie maar eens goed aan. Zo ziet zuur links er dus uit. En dan dat filmpje met dat lullige orgelmuziekje eronder. Lekker Harm van Leuken voor lul zetten en het platteland belachelijk maken. Sinds dit soort ‘journalisten’ ons belastinggeld uitgeeft ontstaat er in Amsterdam een grachtengordel-geilheid die z’n weerga niet kent. Dan voelen ze zich verheven boven dat gepeupel uit Budel. En iedereen houdt z’n mond. Behalve Caroline. Een politica die straattaal spreekt. Een politica met het hart op de tong. “Jullie zijn nog nooit in Budel geweest,” sloeg ze Khalid en Sophie keihard knock-out. Een aanwinst voor ons nieuwe kabinet. Waar is Neil Diamond als je ‘m nodig hebt: “Sweet Caroline, good times never seemed so good…”

Foto: Ronny Lammers