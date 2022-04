Column: Buikvet

COLUMN – Het gaat niet zo lekker met het vertrouwen in de Nederlandse politiek. En dat is nog zacht uitgedrukt.

Neem D’66. Ligt met dat nieuwe leiderschap opeens Kaag zwaar op de maag. De partijleidster die een nieuwe bestuursstijl beloofde, zweeg keihard over vermeende vriendjespolitiek en MeToo-beschuldigingen. Nu doet ze huilie huilie en heeft spijt. Maar Kaagmens klaagt ook dat de hele zaak is opgeblazen. Laat dat opblazen maar aan die maffe Russen over Sigrid. Luister intussen naar je achterban: “Als je zo hoog te paard gaat zitten, val je er hard vanaf.” Ja, ze hebben het over jou.

Waar vind je nu nog een standvastige partij met een eigen gezicht? Met een uitgestreken christelijk smoelwerk. Met heilige handen die zich in onschuld wassen. Een beschermengel in bange dagen. Vol van zalvende naastenliefde. Dat moet het CDA wel zijn. En jawel, het klopt hoor. Het is het CDA. Enkele club-prominenten zijn: Hugo de Jonge van de QR-code, van de verdampte 5 miljard euro en van de privé-mailtjes over Sywert. En natuurlijk is er Wopke Hoekstra. Die heeft de verkeerde post gekozen. Hij kijkt als een jankende zwerfhond die op zoek is naar z’n baas. Man man man, was lekker minister van financiën gebleven.

Buitenlandse zaken, laat Sigrid dat lekker opknappen. Die zit alleen maar bij financiën om Rutte te wippen. Het CDA heeft het imago van een muffe partij. Daarom schiet men af en toe met losse flodders. De CDA denktank wil een minimum leeftijd voor fastfood verkoop. Goddegod. Het is weer zover met die Grrrristenen. Mijn eerste reactie was om te emigreren naar België om daar vlakbij een frietkot te gaan wonen. Bij het CDA kunnen ze zich beter focussen op hun bejaarde christelijke achterban: koeken, kletskoppen, mergpijpjes, paaseitjes, appeltaart en nog meer van die mierzoete meuk voor bij de koffie waar je moddervet van wordt. Verbieden van patat. Simpele zielen. Als het CDA ergens geen verstand van heeft dan is het wel van gezondheid en welzijn. Hugo sloot tijdens de Corona-pandemie meteen alle sportmogelijkheden. Nog bedankt. En nu opeens de omslag van bankhangen ombuigen naar een frietverbod, omdat de Nederlander eruit ziet als een uitdijende papzak. Het moet niet gekker worden met die CDA-gekkies.

Fastfood. Wie is er niet dik mee geworden. Er gaat niks boven een vette bek. Nou ja, er gaat dus wel iets boven een vette bek. En dat is de schandalige betweterigheid van een stel hansworsten. Hou ermee op. We leven in een land met uitgeholde mogelijkheden. Het enige wat hier nog mag is belasting betalen, doodgaan en organen inleveren. Wat is Nederland toch een betuttelend land geworden. Opeens begrijp ik die stelletjes van Ik vertrek. Wegwezen hier. En liefst zo snel mogelijk.

We mogen niet op vliegvakantie en op de fiets moeten we een helm op. We mogen geen biefstuk eten en geen melk drinken en niet te lang douchen. En we mogen geen diesel tanken en geen gasfornuis en geen goedkoop bier en geen lachgas gebruiken tijdens het autorijden. En straks mogen we ook geen friet speciaal meer. En geen Mexicano. Geen Berenklauw. Geen patatje Oorlog. Geen Hamburger. Geen Frikandel. Geen Portie Saté. Geen Loempia. Geen Kwekkeboom-kroket. Geen Bitterbal. Geen patat Kapsalon. Geen patat Stoofvlees en geen Smulrol. Allemaal om het buikvet tegen te gaan. Zegt het CDA. Ach, zolang ik m’n eigen Smulrol nog zie hangen valt het met de buikomvang best nog wel mee.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers