Column: Burgemeesters

COLUMN – De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb is uitgeroepen tot de beste burgemeester van de wereld. Ik herhaal, de beste burgemeester van de wereld.

Nederland gaat momenteel stuk aan QR codes, Kaag en Bijleveld vliegen op de tandem-bezemsteel naar een functie elders, vanaf 25 september wordt een grote groep Nederlanders medisch gediscrimineerd, en de horeca moet op de meest gezellige tijd gewoon keihard dicht. Maar dan denk ik aan Café de Witte Aap, want daar brandt nog licht.

Tjonge wat een wereldstad is Rotterdam. Ooit platgebombardeerd maar zie, je kunt uit je eigen as herrijzen. Je loopt er nooit alleen. Luister maar naar Lee Towers. Lach om André van Duin. Lees alles in de Bruine Rotterdammer. Vraag het aan het Feyenoord legioen. Voel de Kuip trillen onder je voeten. Rotterdam is niet lullen maar poetsen. En Aboutaleb. Die staat voor de televisiecamera’s als de pater familias. De charismatische hoeder. Ook na een rottige avondklok-nacht. Dan komt ie met een toespraak om van te watertanden. Gewoon midden op de stoep spreekt hij de ouders toe. Over hun prinsjes en prinsesjes. Over hun oogappeltjes. Die ruiten intrappen en zich gedragen als nietsontziende misdadigers. Of die ouders zo vriendelijk willen zijn om hun kinderen eens op te gaan voeden. Want met Ketelbinkie liep het ook niet al te best af.

Aboutaleb doet een handreiking maar laat niet los voordat je beterschap hebt beloofd. Aboutaleb straalt een vriendelijk gezag uit. Hij is mens tussen Rotterdamse mensen. Aboutaleb zou je leraar kunnen zijn. Die een hand op je schouder legt en zegt dat het goed komt. Aboutaleb is een politicus die geen nieuw leiderschap nodig heeft. Gewoon een man van de gestampte pot. Geen woorden maar daden. Regeren zou onder Aboutaleb een feestje zijn. Hij heeft niks met VVD gebral. Weg met die flauwekul over ‘geen actieve herinneringen’. Kwestie van zeewind opsnuiven als je langs Hotel New York loopt. Een weldaad voor zelfs Rutte’s hersenen.

We kunnen dus de tent wel sluiten hier in Amsterdam. Wij bezitten geen aardige reus met gezag. Wij hebben geen held. Wij hebben onze eigen Fem Fatale. Het gaat bij Femmie over dieselauto’s in het centrum. Over het aantal passagiers op bootjes in de grachten. Oh ja, het gaat vooral over slaven. Heel veel slaven. En over excuses. Heel veel excuses. En over Black Lives Matter. En Kick Out Zwarte Piet. En over Akwasi. Die denkt aanspraak te kunnen maken op wat grachtenpanden. Iets met voorouders en zo.

Femmie is bang. 80% van de horeca is niet in handen van nette ondernemers. Ze dienen voor een deel ook als koppeling van onder naar de bovenwereld. Femmie leeft in haar eigen wereld. De Groen Links wereld. Die oppositie voert over vlinders en rupsjes maar nooit Tata Steel heeft uitgerookt. Femmie lult makkelijk over zonnepanelen en windmolens. Maar die staan nooit in haar eigen tuin. Nu weer roept Femmie dat ze de QR-code niet gaat handhaven. Stoere praat. Net zoals ze het boerkaverbod weigerde te controleren. Amsterdammers noemden haar niet voor niets gekscherend Femke Halalsema.

Nog even een vraagje aan meneer Aboutaleb. Als u een jaar lang de beste burgemeester van de wereld bent kunt u dan Jules Deelder postuum benoemen tot ‘s werelds beste nachtburgemeester? Zal ie best leuk vinden. Alvast bedankt.

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers