Column: Circustheater

COLUMN – Wij hadden vroeger een kapperszaak in Amsterdam-Zuid. Dus waren we rechts.

Mijn moeder stemde VVD. Die geloofde in zichzelf. M’n vader stemde KVP. Die geloofde in God. Politiek was toen niet moeilijk. Je was rechts of links. Je was Van Agt of Den Uyl. Lubbers of Kok. Rechts was netjes. Links was schreeuwen en demonstreren. Provo’s en Kabouters. Het Lieverdje bekladden en fietsen stelen. Links was een spijkerbroek en lang vet haar. Rechts een ruitjesbroek en netjes kort geknipt. Thuis keken we niet naar de linkse VPRO. Sjef van Oekel en Barent Servet gingen aan m’n neus voorbij.

Het Circustheater in Scheveningen is nog gesloten, maar het Circustheater in Den Haag draait op volle toeren. De opperclowns staan te trappelen om een kabinet te formeren. Sommige sluiten andere grappenmakers uit. Wilders en Baudet pissen pislink naast de pispot.

Op de ruïnes van het linkse bolwerk druipen de pierrots af. Met het schaamrood op de kaken en met hun rode oogjes van de weggeveegde tranen. Babbelaartje Jesse wil mooie en vrolijke bomen in biomassacentrales pleuren. Lilianne Ploumen en Lilian Marijnissen met hun roeptoeterbeleid staan garant voor even zoveel zinkende zeteltjes. Weg zijn de getekende zonnige zonnetjes op hun wangen. Het is een keiharde historische klap die de hele linkerflank treft. De rode PvdA-rozen zijn verwelkt en de rode SP-tomaten verrot.

Clowntje Hugo is de vaccinatiekoning van Nederland. Hugo beschermt ons voor een gemene dood. Helaas zit Hugo net als Marco Borsato in een intimiteitsvacuüm. Aan z’n vrouw heeft ‘ie niks. Behalve dat ze z’n boterhammetjes smeert. Ook niet echt bevordelijk voor je huwelijk. Kom uit je verdrietholletje Hugo. Je kunt altijd nog op de bank uithuilen bij mama Linda.

Trotste spreekstalmeester Rutte heeft een hoge pet op van zichzelf. Hahaha, wat had ‘ie iedereen mooi bij de neus. De rest in een dip, maar Mark gestegen met stip. Hoe is het mogelijk dat hij niet is gestruikeld over de toeslagenaffaire? Hij is de Pipo zonder Mamaloe en de Snuf zonder Snuitje. Mark heeft geen vrouw. Hij begrijpt vrouwen goed. Mark zou zelf wel vrouw kunnen zijn. Vrouwen hebben dingen sneller door dan mannen. Daarom is hij zo glad als Becel en heeft ‘ie pakken roomboter op z’n hoofd.

Tante Kaag sprong vrolijk in het rond. Wat die in het verleden heeft uitgespookt noopt eerder tot kamervragen dan dat gehuppel op tafel. Ze gaf miljoenen weg aan een organisatie waar sprake was van seksueel wangedrag, discriminatie en andere vormen van machtsmisbruik. Daarbij zet Kaag de deur wagenwijd open voor migranten. Ayatollah Kaag boog voor de Iraanse president Rouhani -met sluier- als minister van buitenlandse handel. Terwijl vrouwen daar worden mishandeld en opgesloten. Mensen mensen, had ze ‘m niet meer moeten pleasen door z’n voeten te kussen..?

Op wat incidenten na van bejaarden die de gebruiksaanwijzing van het stemmen per post verkeerd hadden begrepen en elkáár de stembus in wilde proppen, viel het allemaal best mee. En zodra het circus de stad binnentrekt is iedereen vrolijk en alles vergeten. Je geeft het klootjesvolk de illusie van vier jaar macht. Maar het blijkt niets meer dan een zoethoudertje met veel gebakken lucht. Dombo’s die we zijn.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers