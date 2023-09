Column: Coachmania

COLUMN – Hé, gelezen in het AD; “Nederland coacht zich suf”. En als het in de krant staat is het waar. We zijn een land vol gekken met gebreken en als ratten uit het riool duiken er plots overal coaches op. Nederland telt er al miljoenen…

Te lui om een baan te zoeken, verblind door makkelijk geld, verstrooid door de gedachte dat ze inderdaad iets kunnen bijdragen met wat dom slap gelul. Coaches zijn ontzettende zweverige types waar je geen zak mee kan. Iedere rare debiel kan coach worden. Ai, u bent te achterlijk om een studie psychologie af te ronden? Geen punt hoor. U kiest een doelgroep met een probleem. Hang daar een populair Engels woord aan. Organiseer een ‘sessie’ en u bent coach. Klaar is Kees. Ook als u geen Kees heet.

Voorbeeldje: uw doelgroep heeft pijn bij het poepen. U maakt de boel los door hard op de billen te slaan met Tibetaanse klankschalen. De cursus die u geeft voor 140 euro per uur noemt u ‘Bottom Vibration’. Klinkt retegoed. Koop snel een witte jas, glijmiddel en chirurgische handschoenen. Vanaf nu ben u anaal coach. Gefeliciteerd!

Coaches zijn mensen die geen vrienden hadden en zijn bedoeld voor mensen die geen vrienden hebben. Deze holistisch gemankeerde idioten verdoen hun tijd met oplichten, uitvreten en het voor de gek houden van anderen.

Ik was zelf eens onzeker over m’n baan en had geen vrienden om dingen te overleggen. Ik zocht contact met een mental coach. Hij heette Peter en zat vroeger bij de plantsoenendienst (alleen voor de middenberm) in Trutjeshoek. Dit buurtschap bestaat uit twee wegen waarvan er één doodloopt. Peter kon niet tegen dood en volgde een LOI-cursus rouwcoach en toen-ie er bovenop was een cursus mental coach. Zodoende.

Peter keek me aan over z’n ziekenfondsbrilletje. “Laat het los”, zei hij streng. “Wat”, zei ik. “Alles”, zei hij. “De laatste keer dat ik losliet, was ik de regenpijp aan het repareren toen de ladder onder me wegschoot”, zei ik. “Kon bijna niet poepen van de pijn.” “Ik weet een goede anaal coach”, grijnsde hij. “U moet meer in het NU leven”, riep hij enthousiast. “NU”? zei ik. “Ja, NU”, zei hij. “NU al?”, vroeg ik. “NU al in het NU”, zei hij. “NU is nu. Niet straks, maar NU. NU meteen.” Toen ik de deur uitging, bleek ik NU 150 euro armer.

Het is lastig. Vind maar eens de goede coach in die dwaze vergaarbak. Ik ben het overzicht kwijt. Zijn er geen coaches om te helpen de best matchende coach te vinden? Wat te denken van een mindfulness coach, life coach, inspirator coach, mental coach, personal coach, haptonomisch coach, loopbaan coach, holistisch coach, burnout-coach, studiekeuze coach, vitaliteits coach…

Sla eens een balletje met een tenniscoach. Of ga zingen bij een Voice-coach. Bestaan die nog? Anders lekker naar buiten met de buitencoach. Wandelen met dove ezels en appeltjes voeren aan schele alpaca’s.

Is uw huwelijk een catastrofe en uw man gaat ieder weekend op ‘zakenreis’, bel dan de ontbijtcoach. Een adonis brengt u een heerlijk ontbijt aan de deur en voor tien eurootjes extra op bed. En zeg nou zelf, als dat niet hongerig maakt…?

